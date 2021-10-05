Болезнь Альцгеймера: какие основные симптомы и можно ли помочь мозгу? Инструкция для пациентов и их близких

Как приспособиться к жизни с человеком, у которого болезнь Альцгеймера?

Чтобы принять заболевание у близкого человека, важно осознать, что изменения в его поведении — это не прихоти и капризы, а болезнь. Скорее всего, вам потребуется время, чтобы осмыслить это и привыкнуть к другому образу жизни. Вот некоторые практические советы, которые рекомендует фонд «Альцрус»:

Поддерживайте независимость человека

Человеку важно как можно дольше оставаться независимым — это облегчит вашу жизнь и поможет близкому сохранить чувство уважения к себе. Слова и поступки — как ваши, так и окружающих людей — могут обеспокоить больного, причинить ему боль и обидеть. Воздерживайтесь от обсуждения состояния человека в его присутствии или от критических замечаний в его адрес.

Установите режим и постарайтесь сохранить привычные занятия

Если есть определенный режим, то повседневная жизнь становится более упорядоченной и сокращается необходимость постоянно принимать решения. Для человека с деменцией режим может стать источником уверенности и защищенности.

Давайте человеку с деменцией простые задания

Не затрудняйте жизнь близкому — давайте ему простые инструкции и задания, не предоставляйте слишком большой выбор.

Воздерживайтесь от ссор

Любой конфликт приводит к стрессу. Не привлекайте внимание близкого к неудачам, переключайте на деятельность, которая доступна. Не спорьте с ним и не говорите, что ему нельзя делать. Это только усугубит ситуацию.

Сохраняйте чувство юмора

Побольше смейтесь вместе с близким (но не над ним!). Юмор помогает избавиться от стресса и напряжения.

Позаботьтесь о безопасности дома

Потеря памяти и координации движений повышают опасность травмирования. Сделайте ваш дом как можно более безопасным. Оградите родственника от пользования электроприборами, газовой плитой в ваше отсутствие.

Побольше общайтесь

Общение играет большую роль в эмоциональном состоянии вашего близкого. Старайтесь говорить короткими предложениями и медленнее, чем обычно. Избегайте пословиц, иронии или переносных значений. Смотрите в глаза, будьте доброжелательными и давайте человеку время отреагировать на ваше обращение.