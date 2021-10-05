Болезнь Альцгеймера: какие основные симптомы и можно ли помочь мозгу? Инструкция для пациентов и их близких

В головном мозге человека с болезнью Альцгеймера гибнут нервные клетки, что приводит к когнитивным нарушениям — страдает память, речь, ориентация в пространстве. Это серьезное испытание для миллионов семей по всему миру: никто не понимает, как быстро будет прогрессировать болезнь, чего ждать и что планировать в ближайшем будущем. Чтобы развеять мифы и снять часть вопросов о болезни Альцгеймера, «Собака.ru» публикует ликбез от Фонда медицинских решений «Не напрасно».
Болезнь Альгеймера — самая распространенная причина и форма деменции у пожилых людей. По оценкам ВОЗ, в мире насчитывается около 55 миллионов человек с деменцией, при этом каждый год регистрируется около 10 миллионов новых случаев заболевания — более 60% приходятся именно на болезнь Альцгеймера. Ее симптомы редко возникают до 60 лет, а частота заболеваемости удваивается каждые пять лет после 65.
Несмотря на масштаб проблемы, причины и механизм развития заболевания до сих пор неизвестны. Существуют методы лечения, которые могут облегчить некоторые симптомы, но терапии, останавливающей болезнь, к сожалению, пока нет.
По каким причинам развивается болезнь Альцгеймера?
У каждого десятого человека после 65 лет есть какой-то вид деменции — это обычное явление в популяции, говорит врач-геронтопсихиатр, вице-президент благотворительного фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус» Мария Гантман:
«Поэтому если у вас в семье есть единичные случаи болезни Альцгеймера или других форм деменции у родственников старше 70 лет, то не нужно переживать по поводу своей генетики. У вас она вполне обычная. Если же в семье в каждом поколении заболевают деменцией в возрасте от 40 до 60 лет — то есть это раннее заболевание, и прослеживается какая-то закономерность — то можно проконсультироваться с врачом-генетиком. Но важно, чтобы врач адекватно трактовал анализ, который вы получаете. И уж точно не нужно делать дорогой анализ генетических последовательностей, который вы потом сами будете трактовать».
Помимо генетики, риски возникновения болезни Альцгеймера предположительно могут быть связаны с травмами, применением лекарственных препаратов и приобретенными заболеваниями, такими как:
- артериальная гипертензия;
- цереброваскулярные (сосудистые) заболевания головного мозга;
- дислипидемия — повышение или понижение уровня холестерина, способствующее возникновению атеросклероза;
- периферический атеросклероз — образование бляшек (атером) в артериях, отдаленных от сердца (брюшная аорта, артерии нижних конечностей);
- диабет 2 типа и ожирение — по данным исследований, эти заболевания увеличивают риск возникновения деменции в 1,5 раза;
- черепно-мозговая травма с потерей сознания более чем на 30 минут предположительно связана с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Но другие исследования эту связь не подтверждают;
- лекарственные препараты — обнаружена связь между применением некоторых классов лекарственных препаратов (таких как бензодиазепины, антихолинергические, антигистаминные препараты и анальгетики) и когнитивными нарушениями у пожилых людей. Но ухудшения памяти были кратковременными и обратимыми.
Есть ли способы профилактики этого заболевания?
Контроль и лечение сосудистых заболеваний
Учитывая то, что факторы риска в основном связаны с заболеваниями кровеносной системы, есть смысл начинать контролировать давление, уровень холестерина и состояние сосудов еще в среднем возрасте.
Образ жизни и деятельность
Относительно физической активности данные противоречивы. Некоторые исследования показывают, что среди спортивных людей распространенность когнитивных нарушений ниже. При этом более поздние испытания эту взаимосвязь не подтверждают.
Познавательные тренировки и интеллектуальный бэкграунд
Тренировка памяти улучшает когнитивные функции у пожилых людей, но долгосрочный эффект пока не доказан. А вот высокий уровень образования предположительно снижает риск развития деменции, или, по крайней мере, отодвигает возраст ее начала. Но, опять же, с оговоркой на то, что у людей с высшим образованием и высоким профессиональным уровнем деменция прогрессирует быстрее. Возможно, к моменту очевидных проявлений у них накапливается бОльшая степень патологии, чем у остальных пациентов.
Питание
Профилактикой болезни Альцгеймера может быть диета с большим количеством фруктов, овощей, цельнозерновых, орехов и семян. Наблюдательные исследования показали, что у людей, которые придерживались такой диеты, реже случались когнитивные нарушения и медленнее развивалась деменция по сравнению с теми, кто такой диеты не придерживался.
Потребление в пищу Омега-3 жирных кислот влияет на некоторые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, соответственно, потенциально снижает и риск возникновения деменции. Однако другие испытания этого не подтвердили. Антиоксидантные витамины (например, витамин Е, бета-каротин, флавоноиды, витамин С) предположительно могут снизить риск развития деменции. Но это не точно. То же самое с витаминами B6, B12 и фолиевой кислотой.
Терапия, которая не эффективна для профилактики деменции, в том числе болезни Альцгеймера:
- Ингибиторы холинэстеразы, которые обладают умеренным симптоматическим эффектом при установленной деменции, не задерживают ее развитие у пациентов с легкими когнитивными нарушениями, и для профилактики не рекомендуются.
- Гормональная терапия неэффективна. Более того, есть данные, что замещение эстрогена у женщин может увеличить риски возникновения болезни.
- Гинкго билоба. Исследование с участием 3000 пожилых людей не показало эффективности гинкго билоба после шести лет наблюдения. Это подтверждает и другое исследование.
«Красные флаги»: какие симптомы должны насторожить?
Поскольку деменция, вызванная в том числе болезнью Альцгеймера, у пожилых людей развивается постепенно, близкие не всегда распознают тревожные сигналы, списывая их на естественные процессы старения. Из-за этого теряется время, которое можно использовать для улучшения состояния.
Специалисты фонда помощи людям с деменцией и их близким «Альцрус» рекомендуют обратить внимание на следующие изменения в поведении близких:
- Постоянно теряет важные вещи: например, документы, ключи.
- Кладет вещи в совершенно не свойственные для них места.
- Подозревает, что потерянные вещи украдены, не поддается переубеждению.
- Много раз переспрашивает одно и то же, забывая ответ.
- С трудом ориентируется на улице.
- Делает грубые ошибки в том, что раньше давалось легко (например, заполнение квитанций).
Человек, у которого развивается деменция, может чувствует слабость и переживать из-за того, что не получается сделать вещи, которые раньше давались легко. Он может скрывать проблемы и отказываться от сложных дел, объясняя это тем, что ему не хочется или некогда.
Но похожие проявления могут быть также при:
- депрессии,
- заболеваниях щитовидной железы,
- нехватке витаминов (например, группы В, витамин В12),
- инфекциях,
- опухоли мозга.
Поэтому важно исключить другие причины и правильно поставить диагноз.
О каких клинических особенностях болезни нужно знать еще
Кроме потери памяти, при болезни Альцгеймера могут быть и другие проявления. Например:
- Вы можете заметить, что вашему близкому с трудом дается многозадачность и решение проблем. При этом сам человек, скорее, будет недооценивать симптомы, поэтому в общении с врачом важны ваши наблюдения.
- Если изменения в понимании речи и общении появляются на более позднем этапе развития болезни, то зрительно-пространственные нарушения могут начаться достаточно рано.
- Также вы можете заметить поведенческие и психологические симптомы. Обычно они начинаются относительно незаметно и сначала проявляются апатией, затем — социальной неприязнью и раздражительностью. Более проблематичными нарушениями могут стать агрессия, блуждание и психоз (галлюцинации, бред, синдромы неправильной идентификации).
- На более позднем этапе развития болезни Альцгеймера могут возникнуть трудности при выполнении двигательных задач (апраксия).
- В некоторых случаях бывает нарушение обоняния.
- Нарушения сна — характерное проявление для пациентов с болезнью Альцгеймера, которое происходит на самых ранних этапах болезни, а иногда и до постановки диагноза.
- Судороги — происходят на более поздних стадиях заболевания у 10-20 % пациентов с болезнью Альцгеймера.
Как не ошибиться при постановке диагноза?
Если вы заметили признаки деменции у вашего близкого, запишитесь на прием к неврологу, психиатру или гериатру (врачу, который занимается здоровьем пожилых людей). Скорее всего, врач предложит пройти обследования — общий и биохимический анализ крови, гормоны щитовидной железы, уровень витаминов В12, МРТ головного мозга и другие), которые позволят исключить другие заболевания, вызывающие проблемы с памятью.
Существует точная биохимическая диагностика болезни Альцгеймера, когда делают люмбальную пункцию (поясничный прокол) для анализа спинномозговой жидкости. Такой способ позволяет поставить диагноз раньше, чем появляются какие-либо симптомы. Но большинству пациентов такая инвазивная диагностика не нужна, считает Мария Гантман: «Если картина типичная — это пожилой человек, у которого за несколько лет постепенно снижается память, то врач исключает другие заболевания, предлагает сделать томограмму головного мозга, на которой обычно видны характерные изменения, и выявляет болезнь Альцгеймера по клинической картине».
Как приспособиться к жизни с человеком, у которого болезнь Альцгеймера?
Чтобы принять заболевание у близкого человека, важно осознать, что изменения в его поведении — это не прихоти и капризы, а болезнь. Скорее всего, вам потребуется время, чтобы осмыслить это и привыкнуть к другому образу жизни. Вот некоторые практические советы, которые рекомендует фонд «Альцрус»:
Поддерживайте независимость человека
Человеку важно как можно дольше оставаться независимым — это облегчит вашу жизнь и поможет близкому сохранить чувство уважения к себе. Слова и поступки — как ваши, так и окружающих людей — могут обеспокоить больного, причинить ему боль и обидеть. Воздерживайтесь от обсуждения состояния человека в его присутствии или от критических замечаний в его адрес.
Установите режим и постарайтесь сохранить привычные занятия
Если есть определенный режим, то повседневная жизнь становится более упорядоченной и сокращается необходимость постоянно принимать решения. Для человека с деменцией режим может стать источником уверенности и защищенности.
Давайте человеку с деменцией простые задания
Не затрудняйте жизнь близкому — давайте ему простые инструкции и задания, не предоставляйте слишком большой выбор.
Воздерживайтесь от ссор
Любой конфликт приводит к стрессу. Не привлекайте внимание близкого к неудачам, переключайте на деятельность, которая доступна. Не спорьте с ним и не говорите, что ему нельзя делать. Это только усугубит ситуацию.
Сохраняйте чувство юмора
Побольше смейтесь вместе с близким (но не над ним!). Юмор помогает избавиться от стресса и напряжения.
Позаботьтесь о безопасности дома
Потеря памяти и координации движений повышают опасность травмирования. Сделайте ваш дом как можно более безопасным. Оградите родственника от пользования электроприборами, газовой плитой в ваше отсутствие.
Побольше общайтесь
Общение играет большую роль в эмоциональном состоянии вашего близкого. Старайтесь говорить короткими предложениями и медленнее, чем обычно. Избегайте пословиц, иронии или переносных значений. Смотрите в глаза, будьте доброжелательными и давайте человеку время отреагировать на ваше обращение.
Как улучшить состояние близкого человека с этим заболеванием?
К сожалению, вылечить болезнь Альцгеймера нельзя. Но можно подобрать терапию, которая поможет снизить тревожность, улучшить самочувствие человека и замедлить прогресс.
Вот основные доступные препараты, доказавшие свою эффективность:
- Ингибиторы ацетилхолинэстеразы. Рекомендованы для терапии всех стадий заболевания в руководствах по лечению деменции.
- Мемантин — антагонист рецептора N-метил-D-аспартата (NMDA). Добавляется к ингибиторам ацетилхолинэстеразы при снижении эффективности терапии, а также назначается пациентам, которые поздно обратились к врачу (при средней и тяжелой стадии деменции).
В июне 2021 года Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) зарегистрировало новый и первый за 20 лет препарат для борьбы с болезнью Альцгеймера — адуканумаб. Он основан на антителах, разрушающих амилоид — белок, который откладывается между нервными окончаниями и вызывает проблемы с памятью, мышлением и общением. «Но надо понимать, что это не какая-то панацея, — говорит Мария Гантман. — И ожидаемый эффект сопоставим с теми противодементными препаратами, которые сейчас есть. К тому же, исследования пока не завершились и фирме дали еще несколько лет, чтобы доказать эффективность и выйти на рынок».
На ранних этапах болезни иногда возникает депрессия, беспокойство или возбуждение. При этих состояниях врачи дополнительно могут назначать:
- средства для улучшения настроения (антидепрессанты),
- средства для снятия беспокойства и возбуждения (нейролептики).
Но нужно с осторожностью подходить к дозировке этих препаратов и обязательно консультироваться с врачом.
Куда можно обратиться за помощью?
Фонд «Альцрус» выстраивает систему поддержки людей с деменцией и их близких в разных регионах России.
На сайте alzrus.org можно найти видеолекции, методички, буклеты и книги в помощь ухаживающим, список полезных информационных ресурсов и важных контактов.
На Горячей линии Альцрус — задать организационные вопросы по поводу лечения, получить советы по уходу, рекомендации учреждений и специалистов в разных регионах, юридическую помощь.
Фонд проводит очные «Школы заботы» для ухаживающих, а также альцгеймер-кафе «Клуб Незабудка» — ежемесячные встречи, куда могут прийти семьи со своими пожилыми родственниками.
Полина Фоминцева для Профилактика.медиа — просветительского проекта Фонда «Не напрасно».
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