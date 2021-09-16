Вагинальные шарики и вумбилдинг: работает ли тренировка интимных мышц? Объясняет сексолог Ольга Василенко

«Интимных мышц» не существует в принципе

Ни в одном учебнике по анатомии вы не найдете таких мышц — это выдумка современных тренеров по интимной гимнастике. Существуют мышцы тазового дна, которые действительно нуждаются в тренировках для качественной жизни.

С какими проблемами может столкнуться женщина из-за слабости мышц тазового дна?

Недержание мочи. Обычно все начинается со слабого подтекания при изменении положения тела, чихании и кашле.

Выпадение органов малого таза или прямой кишки. Крайне неприятное состояние, которое иногда вынуждает женщину вправлять органы пальцами при каждом посещении туалетной комнаты. Да, и такое может случиться, если не заниматься своими мышцами тазового дна.

Сниженное либидо, меньшее удовольствие во время секса, сложности с достижением оргазма.

Боль во время полового акта.

Все перечисленное особенно проявляется с возрастом, а также после беременности и родов.

Сложность заключается в том, что мышцы тазового дна нуждаются в опосредованных тренировках. Посещения тренажерного зала или 10 тысяч шагов в день недостаточно, йоги и пилатеса — тоже! Данную группу мышц нужно тренировать отдельно, с помощью специальных упражнений по 5-10 минут в день.