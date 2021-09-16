Вагинальные шарики и вумбилдинг: работает ли тренировка интимных мышц? Объясняет сексолог Ольга Василенко

«Интимных мышц» не существует в принципе
Ни в одном учебнике по анатомии вы не найдете таких мышц — это выдумка современных тренеров по интимной гимнастике. Существуют мышцы тазового дна, которые действительно нуждаются в тренировках для качественной жизни.
С какими проблемами может столкнуться женщина из-за слабости мышц тазового дна?
- Недержание мочи. Обычно все начинается со слабого подтекания при изменении положения тела, чихании и кашле.
- Выпадение органов малого таза или прямой кишки. Крайне неприятное состояние, которое иногда вынуждает женщину вправлять органы пальцами при каждом посещении туалетной комнаты. Да, и такое может случиться, если не заниматься своими мышцами тазового дна.
- Сниженное либидо, меньшее удовольствие во время секса, сложности с достижением оргазма.
- Боль во время полового акта.
Все перечисленное особенно проявляется с возрастом, а также после беременности и родов.
Сложность заключается в том, что мышцы тазового дна нуждаются в опосредованных тренировках. Посещения тренажерного зала или 10 тысяч шагов в день недостаточно, йоги и пилатеса — тоже! Данную группу мышц нужно тренировать отдельно, с помощью специальных упражнений по 5-10 минут в день.
Как держать в тонусе мышцы тазового дна
Итак, как же тренировать мышцы тазового дна, каких ошибок лучше не допускать и почему для того, чтобы мышцы оставались в тонусе, крайне важен правильный образ жизни?
Вредный спорт
Если вы занимаетесь спортом, важно знать, что отдельные физические упражнения женщинам со слабыми мышцами тазового дна могут быть противопоказаны. Это спорт с элементами скручивания, бег, прыжки, приседания и некоторые упражнения на пресс. Прежде чем их выполнять, обратитесь к врачу-гинекологу, чтобы он оценил состояние мышц тазового дна. Если они в тонусе, вы можете практиковать подобный спорт и упражнения, но необходимо освоить технику «Замок».
Техника «Замок»
Каждый раз, когда вы хотите встать со стула или дивана, сделать приседания, поднять что-то тяжелое, пробежаться, попрыгать, чихнуть, покашлять, важно сначала напрячь мышцы тазового дна, подтянув их вверх, и только после этого сделать то, что запланировали. Таким образом вы снимите нагрузку с мышц тазового дна, которая будет, если их «не собрать». Освойте эту привычку и вы здорово поддержите свои мышцы.
Осанка
Именно ее нужно нормализовать перед тем, как начать тренировать мышцы тазового дна. Иначе от упражнений не будет никакого толку. Следите за положением тела, держите спину ровной, а живот собранным. Особенно когда сидите.
Откажитесь от вредных методов тренировок
Даже если женщина решилась разобраться с тем, как тренировать мышцы тазового дна, ее ждет новый квест под названием «Не попасться на удочку интимных тренеров и не заработать еще больших проблем». Поэтому зафиксируем ряд важных правил:
- Вагитон, вумбилдинг и разнообразные авторские методики тренировок мышц тазового дна не просто не имеют подтвержденных исследований эффективности, но могут быть опасны! Нередко женщины после освоения данных видов тренировок сталкиваются с обратной проблемой — гипертонусом мышц тазового дна. Это та самая перетренированность, которая приводит к дискомфорту во время мочеиспускания, запорам, болям во время секса и даже болям в пояснице.
- Использование специальных тренажеров, вагинальных шариков и нефритовых яиц не нужно и вредно. Во-первых, все эти приспособления не требуются для правильных тренировок. Тренажеры отвлекают, женщина следит не за правильной техникой, а за силой сжатия прибора и тем, как поднимается ее «птичка» в приложении. В итоге действия становятся неправильными, а в качестве результата можно вновь заработать гипертонус мышц. Например, те же шарики просто «лежат» на мышцах тазового дна и никак не воздействуют на них. Их можно использовать как сексуальную игрушку, но не как чудо-средство для тренировок.
- Единственные тренажеры, которые могут быть полезны женщинам с очень слабыми мышцами тазового дна — это миостимуляторы в первый месяц тренировок. Ими не нужно пользоваться постоянно. Их стоит использовать для того, чтобы лучше понять, какие мышцы включать в работу, а после отложить и заниматься без дополнительных устройств.
- Тренировки по 30+ минут в день могут быть вредными. Мышцы тазового дна короткие, быстро устают, поэтому важно вовремя остановиться. 5-10 минут ежедневных занятий вполне достаточно.
- Не стоит тренироваться путем остановки мочеиспускания. Это вредная для урологического здоровья рекомендация. Остановить мочеиспускание один раз для того, чтобы понять какие мышцы сокращать — можно. Но делать это регулярно небезопасно для здоровья.
Поможет ли укол гиалуроновой кислоты?
Возможно вы встречали предложения сделать укол гиалуроновой кислоты для того, чтобы укрепить мышцы тазового дна. Но натренировать мышцы уколом невозможно. Это не более, чем маркетинговый ход для женщин, которые ленятся делать упражнения. Мышцы тазового дна нуждаются в тренировках, как и другие мышцы в нашем теле. Укол гиалуроновой кислоты не избавит вас от проблемы, а лишь на время ее замаскирует, что только усугубит состояние мышц тазового дна.
Когда врач предлагает вам операцию
Если врач говорит женщине, что при ее степени пролапса необходима операция — значит, стоит к нему прислушаться. Конечно, тренеры по интимной гимнастике (не видя мышц женщины!) скажут, что их метод помогал даже тем, кому была назначена операция. К к сожалению, это невозможно. Такие слова — всего лишь маркетинговая уловка. Помимо мышц тазового дна органы женщины держат еще и фасции, а их натренировать нельзя.
Подводя итоги: что уже сейчас можно порекомендовать всем женщинам?
- Упражнение «Замок»
- Модификацию образа жизни
- Обращение к врачу-гинекологу и оценку мышц тазового дна
- Отказ от вредных устройств и приборов, а также интенсивных тренировок
- Базовые упражнения, которым вас научит врач прямо на гинекологическом кресле.
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