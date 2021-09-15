Ветеринар рассказала, каких животных необходимо вакцинировать от коронавируса

По словам специалиста, необходимости в массовой вакцинации животных от COVID-19 нет. Помимо этого, ветеринар рассказала о правилах и графике вакцинации питомцев. Ставить прививку можно животным, которым уже исполнилось шесть месяцев.

«Одна доза стоит примерно 300 рублей. Вакцинация проходит по специальному графику. Первая схема включает в себя двукратную вакцинацию. Повторную прививку нужно делать через 21 день после первой. Ревакцинация – через полгода», — сообщила Елена Сухотина.

В гражданском обороте появилась российская вакцина для профилактики коронавируса у зверей «Карнивак-Ков». «В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" произведена первая партия в объеме 17 тысяч доз», — заявила советник руководителя регулятора Юлия Мелано.