Опять дедлайн! 14 правил тайм-менеджмента для тех, кто ничего не успевает по работе

12. Примите тот факт, что не способны закончить работу в срок

Никогда не жертвуйте здоровьем и хорошим самочувствием ради работы. Не верьте мифам, что все успешные люди страдали и трудились до изнеможения. Если не можете решить задачу к назначенному сроку — признайте поражение и извлеките ошибки из этого опыта.

13. Определите, сколько времени вам потребуется

Мы стремимся угодить другим, соглашаясь на все, берясь за любую подвернувшуюся работу и стараясь сделать ее как можно быстрее. На самом деле всегда лучше немного перестраховаться — тогда вы сможете превзойти ожидания других. Если вы фрилансер и ваш заказчик постоянно настаивает на сжатых сроках, объясните, что в таком случае стоимость услуг будет выше, или попросите надбавку за срочность. Чаще всего этого достаточно, чтобы сроки стали разумными.

14. Возможно, вы в тайне стремитесь все откладывать на последний момент?

Замечали ли вы, что тянете резину и ничего не делаете, пока дедлайн не нависнет над вами дамокловым мечом? Признайтесь себе, что втайне вам нравится напряжение от того, что осталось мало времени, и специально строите график так, чтобы пришлось работать в срочном темпе. Если вы сами неспособны себя контролировать, попросите помощи у других. Можно даже пообещать этому человеку бутылку вина или торт за каждую задачу, которую вы не выполните в срок. (Одна из моих подруг как-то вручила мне чек на тысячу триста долларов, который выписала группе презираемых ей лоббистов, с наказом обналичить его, если она не пришлет мне сценарий в течение шести недель!)