Боль в спине: откуда она берется и почему в прохождении КТ/МРТ зачастую нет никакого смысла

Среди пациентов, которые обращаются за медицинской помощью при болях в спине, примерно у 0,5% имеется генетическое заболевание анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева). Данное состояние чаще диагностируется у мужчин в возрасте до 40 лет и проявляется симптомами, указывающими на воспалительную природу заболевания (утренняя скованность, уменьшение боли с физической нагрузкой, боль в ночное время).

Множество заболеваний других органов может приводить к болям в спине, особенно это характерно для мочекаменной болезни, пиелонефрита, панкреатита, язвенной болезни и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, аневризмы брюшного отдела аорты или для опоясывающего лишая, — таким образом установить точную причину не всегда легко. Если боль возникает после приема пищи, похода в туалет, сопровождается тошнотой, изменением цвета стула или мочи, патологическими выделениями и не ослабевает в покое, то следует предположить заболевание внутренних органов.