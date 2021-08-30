Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях, общая доля которых 1-5%, заболевание проходит с поражением центральной нервной системы и вызывает менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич.

Заражение человека происходит при укусе крововососущих комаров во время посещения природных биотопов во время отдыха, рыбалки, выполнения профессиональной деятельности, а также пребывания на дачных участках.

В России заболеваемость лихорадкой Западного Нила регистрируется преимущественно на территории европейской части страны, более 80% случаев — в регионах Южного федерального округа. Случаи заболевания наблюдаются и в текущем году — по данным Роспотребнадзора, показатель не превышает среднемноголетних значений.

Как прогнозируют в Роспотребнадзоре, учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков на большей территории России, включая центральную часть, а также ожидаемо теплую и затяжную осень — в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи заболевания.

Чтобы уберечь себя от заражения вирусом Западного Нила, ведомство рекомендует: