Осенью в России может произойти нашествие комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила. Все дело в благоприятных для них климатических условиях — синоптики прогнозируют обилие осадков и теплую, затяжную осень.
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Фото: Shutterstock.com
Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях, общая доля которых 1-5%, заболевание проходит с поражением центральной нервной системы и вызывает менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич.
Заражение человека происходит при укусе крововососущих комаров во время посещения природных биотопов во время отдыха, рыбалки, выполнения профессиональной деятельности, а также пребывания на дачных участках.
В России заболеваемость лихорадкой Западного Нила регистрируется преимущественно на территории европейской части страны, более 80% случаев — в регионах Южного федерального округа. Случаи заболевания наблюдаются и в текущем году — по данным Роспотребнадзора, показатель не превышает среднемноголетних значений.
Как прогнозируют в Роспотребнадзоре, учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков на большей территории России, включая центральную часть, а также ожидаемо теплую и затяжную осень — в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи заболевания.
Чтобы уберечь себя от заражения вирусом Западного Нила, ведомство рекомендует:
- Носить защитную, предпочтительно светлую одежду, максимально закрывающую тело — при посещении лесопарковых зон, зон отдыха на берегу водоемов.
- Наносить на кожу или одежду репеленты.
- Защищать жилье от проникновения комаров.
- Не допускать скопление воды в контейнерах и проведение чистки сточных канав на территориях личных подсобных хозяйств.
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