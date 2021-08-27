Боремся за упругость кожи и убираем отеки: 5 актуальных аппаратов для массажа тела

косметолог-дерматолог «СМ-Клиника»

Начиная курс, убедитесь, что в клинике установлен оригинальный аппарат — к сожалению, на рынке присутствует много дешевых модификаций. Они не имеют ничего общего с разработкой LPG Systems, но могут называться подобным образом. Например, за LPG часто выдается вакуумный массаж, но это иная процедура. Не комфортная, а болезненная, после которой на теле могут оставаться синяки. Медцентр, дорожащий репутацией, следит за состояни ем оборудования, сроками его эксплуатации и всегда сможет предоставить вам сертификат.