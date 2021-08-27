Боремся за упругость кожи и убираем отеки: 5 актуальных аппаратов для массажа тела

Хотите попробовать аппаратный массаж тела, но не понимаете, какую процедуру выбрать? Вместе с врачами-косметологами из Петербурга составили навигатор по актуальным установкам: рассказываем, какие дают реальный эффект и как не нарваться на подделку.
LPG
Курс: 10–15 процедур 2 раза в неделю
В аббревиатуре зашифрованы инициалы Луи-Поля Гитея: в конце 1970-х французский инженер попал в аварию, после чего создал первый аппаратный массаж для восстановления после травм. Врачи, работавшие с LPG, увидели необычные «побочные эффекты»: у пациентов улучшалось качество кожи, сокращался объем жировой ткани и уходили отеки. В итоге технология перевернула мир эстетической медицины — она по-прежнему защищена патентом и постоянно совершенствуется.
Маргарита Галич
косметолог-дерматолог «СМ-Клиника»
Начиная курс, убедитесь, что в клинике установлен оригинальный аппарат — к сожалению, на рынке присутствует много дешевых модификаций. Они не имеют ничего общего с разработкой LPG Systems, но могут называться подобным образом. Например, за LPG часто выдается вакуумный массаж, но это иная процедура. Не комфортная, а болезненная, после которой на теле могут оставаться синяки. Медцентр, дорожащий репутацией, следит за состояни ем оборудования, сроками его эксплуатации и всегда сможет предоставить вам сертификат.
Endospheres
Курс: 6–12 процедур с интервалом в 2–3 дня
Этот итальянский аппарат корректирует фигуру по принципам глубокой вибрации и компрессии. Ваши бедра, живот и спину в течение часа прорабатывают цилиндрической манипулой с 50 вращающимися сфера - ми, а перед процедурой на тело наносится масло Lipo action (да, костюм не нужен!), усиливающее жиросжигающий эффект. Микровибрации активизируют лимфатические сосуды, позволяя наладить физиологический ток лимфы в организме, и тем самым снимают отечность всего тела.
Мария Орешко
эстетист по телу BURO.Beauty
Сегодня главное требование к аппаратному массажу — чтобы он был эффективным и при этом безболезненным. Клиенты устали терпеть неприятные ощущения от процедур. Микровибрации Endospheres благотворно влияют на нервную систему, и имеют дополнительный терапевтический эффект, вызывая расслабление. Я использую аппарат в рамках комплексной терапии целлюлита — сочетая с авторским ручным массажем «Бразильская попка» и обертыванием.
Icoone Laser
Курс: 10–15 процедур 2 раза в неделю
Потратив десятилетия на изучение строения кожи, ученый и реконструктивный хирург Жан-Клод Гуимбюрто пришел к выводу, что она состоит из миллиарда микровакуолей. А вдохновившиеся его идеями создатели Icoone Laser нашли способ влиять на эти минимальные единицы соединительной ткани с помощью технологии мультимикроальвеолярной стимуляции (MMAS). У аппарата много других возможностей: проработка мышц, разрушение жировых клеток за счет лазерного прогрева и лимфодренаж.
Елена Калимуллина
врач-косметолог клиники DEGA
Часто я провожу эту процедуру пациентам после липосакции — аппарат можно использовать на даже травмированных тканях, чтобы ускорить их восстановление и сгладить неровности кожи. Также он разрешен для работы с беременными: пациентки проходят курс процедур, чтобы справиться с нарастающей отечностью и целлюлитом на фоне гормональных изменений.
Emsculpt
Курс: 4–6 процедур с перерывом в 2–3 дня
Пока вы лежите на кушетке, мышцы живота, ягодиц и рук сокращаются до 20 тысяч раз — благодаря сфокусированному электромагнитному воздействию. Да-да, британские инженеры из компании BTL осуществили давнюю мечту многих. Процедуру хвалят Дрю Бэрримор и семейство Кардашьян, а петер - бургские косметологи называют еще один важный плюс электромагнитной терапии: укрепляя мышечный корсет, вы поддерживаете позвоночник и профилактируете развитие остеохондроза и межпозвонковых грыж.
Наталья Каленова
врач-косметолог Института красоты ГАЛАКТИКА
Конечно же, Emsculpt не отменяет посещение спортзала. При этом такого количества мышечных сокращений не добиться даже во время самой интенсивной тренировки. Эффект, сохраняющийся до полугода, можно оценить через две недели после прохождения курса: ягодицы — в плюс, живот — в минус.
Vela Shape
Курс: 5–6 процедур с интервалом в 10–14 дней
Косметологи, ссылаясь на результаты клинических исследований аппарата, обещают минус 1–2 см в проблемных местах уже после первой процедуры. И объясняют, что в американско-израильской разработке Vela Shape III объединены четыре вида воздействия — инфракрасный свет, радиочастотная энергия, вакуум и роликовый механизм проработки тканей. Такая комбинация запускает синтез коллагена, повышает упругость кожи и помогает разрушить жировые отложения на любых участках — будь то валики над коленями или «ушки» на бедрах.
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