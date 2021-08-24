9 (действительно!) полезных книг про эффективность и тайм-менеджмент, которые читают сами психотерапевты

Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо

Автор: Максим Дорофеев

Проблема прокрастинатора не в нехватке времени, а в неправильной организации своего труда, уверен Максим Дорофеев. В его книге приводятся простые и запоминающиеся метафоры, описывающие то, как устроено наше внимание, мышление и память. С их помощью автор подводит читателя к выводу, что склонность откладывать дела заложена в саму человеческую природу, а эффективная борьба с ней требует изменения образа жизни и иного подхода к труду. Дорофеев не понаслышке знаком с корпоративной средой и трудностями людей, работающих в режиме многозадачности. Он даёт дельные советы тем, кто часто засиживается за работой допоздна и вечно откладывает важные долгосрочные проекты из-за роя мелких задач.

Издательство МИФ.