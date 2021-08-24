9 (действительно!) полезных книг про эффективность и тайм-менеджмент, которые читают сами психотерапевты

Как справляться с прокрастинацией и развивать концентрацию внимания в эпоху гаджетов и клипового мышления? И что такое правило 4-х секунд? «Собака.ru» попросила городских психотерапевтов порекомендовать книги, из которых можно почерпнуть полезную информацию про личную эффективность.
врач-психотерапевт, врач-психиатр, основатель CBT Clinic, вице-президент Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии.
Максимальная концентрация. Как сохранить эффективность в эпоху клипового мышления
Автор: Люси Джо Палладино
В современном мире, наполненном сильными отвлекающими стимулами, концентрация нашего внимания неизбежно падает. Реально ли развить навык сосредоточения на одной задаче и минимизировать привычку отвлекаться?Психолог с 35-летним стажем Люси Джо Палладино, основываясь на нейробиологических особенностях мозга, рассказывает, как можно себе помочь.
Издательство МИФ.
Правило четырех секунд. Остановись, подумай, сделай
Автор: Питер Брегман
Один из этапов в работе психотерапевта с клиентом — обучение его навыкам «замедления» (они крайне важны для формирования эффективного мышления!). Пребывая в некоторых ситуациях в состоянии эмоционального возбуждения, мы снижаем способность мозга к критической обработке информации. Это негативно влияет на принимаемые нами решения. В книге «Правило четырех секунд» Питер Брегман раскрывает несколько простых и эффективных инструментов, позволяющих «замедлиться». Развивая навыки, снижающие эмоциональный накал, на нейробиологическом уровне мы улучшаем работу префронтальной коры головного мозга, ответственной за рациональную обработку данных.
Издательство МИФ.
Освобожденный разум. Как побороть внутреннего критика и повернуться к тому, что действительно важно
Автор: Стивен Хайес
Книга одного из лидеров современной доказательной психотерапии. Автор глубоко и доступно раскрывает важные и практичные аспекты науки о нашем поведении. В книге предлагаются научно обоснованные и эффективные навыки, позволяющие развить психологическую гибкость, позволяющую быть продуктивным и достигать тех жизненных целей, которые соответствуют вашим ценностям.
Издательство Бомбора.
психолог, консультирующий в когнитивно-поведенческом подходе, специалист центра «Качество жизни».
Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо
Автор: Максим Дорофеев
Проблема прокрастинатора не в нехватке времени, а в неправильной организации своего труда, уверен Максим Дорофеев. В его книге приводятся простые и запоминающиеся метафоры, описывающие то, как устроено наше внимание, мышление и память. С их помощью автор подводит читателя к выводу, что склонность откладывать дела заложена в саму человеческую природу, а эффективная борьба с ней требует изменения образа жизни и иного подхода к труду. Дорофеев не понаслышке знаком с корпоративной средой и трудностями людей, работающих в режиме многозадачности. Он даёт дельные советы тем, кто часто засиживается за работой допоздна и вечно откладывает важные долгосрочные проекты из-за роя мелких задач.
Издательство МИФ.
Лёгкий способ перестать откладывать дела на потом
Автор: Нейл Фьоре
Прокрастинацию легко побороть, если знать работающие лайфхаки — из них состоит книга «Лёгкий способ перестать откладывать дела на потом», после прочтения которой вы можете избавиться от привычки посмотреть ещё одно видео на Youtube в период дедлайнов. Ее автор, американский психолог Нейл Фьоре более 35 лет разрабатывает новые методы борьбы с прокрастинацией.
Издательство МИФ.
Прокрастинация. Первая помощь
Авторы: Хенри Шувенбург и Таня ван Эссен
Ещё одна книга с множеством полезных советов, помогающих побороть прокрастинацию. Она описывает ее в терминах когнитивно-поведенческой терапии и побуждает читателя к тому, чтобы понаблюдать за собой и задаться вопросом: «Я сейчас иду за бутербродом, потому что я голодный или потому что не хочу работать?». Развив у себя привычку сначала делать дела, а только потом садиться за компьютерную игру, вы поможете и своей самооценке (проверено на личном опыте!).
Издательство Альпина Паблишер.
врач-психотерапевт, психиатр Клиники когнитивной психотерапии CBT Clinic
Антистресс-тренинг
Авторы: Андрей Каменюкин и Дмитрий Ковпак
В книге петербургских психотерапевтов представлена информация о теории и природе стресса, о том, каких видов он бывает и как собственное мышление помогает (или мешает!) нам в трудных ситуациях. Отдельные разделы посвящены грамотному поведению в ситуации прессинга и управлению своим временем. «Антистресс-тренинг» соблюдает баланс между теорией и практикой и содержит много практических (и эффективных) упражнений.
Издательство Питер.
Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров!
Автор: Марк Гоулстон
Маст-хэв для тех, кто хочет развить навык активного слушания: чтобы быть эффективным и добиваться поставленных целей, важно уметь общаться с людьми. Американский психиатр и корпоративный бизнес-консультант Марк Гоулстон рассказывает, как улучшить свои навыки коммуникации и на понятных примерах объясняет, на что обращать внимание в разговоре с другими — и законно извлекать из этого пользу.
Издательство МИФ.
Не пытайтесь сделать все идеально. Стратегии борьбы с перфекционизмом
Авторы: Мартин М. Энтони и Ричард П. Свинсон
В сегодняшнем мире успешность и перфекционизм идут рука об руку, а еще нам транслируют взаимоисключающие посылы — «будь собой» и «будь первым». Психиатры Мартин Энтони и Ричард Свинсон более 20 лет изучали проблему перфекционизма: в своей книге они объясняют суть этого феномена и то, как какие психологические и эмоциональные проблемы за ним стоят. Один из важных вопросов — в чем отличие перфекционизма от здорового желания достичь высоких результатов.
Издательство «Весь».
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