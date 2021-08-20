«Вымыть руки 10 раз, чтобы ничего не случилось»: как проявляется (и лечится) обсессивно-компульсивное расстройство

Постоянно моя руки, человек подтверждает мысль о том, что микробы его убьют, если... он прямо сейчас не вымоет руки. Порочный круг закрепляется, цикл замыкается.

Человек с ОКР не может остановиться — он постоянно миксует мысли в голове, старается держать под контролем внешний мир. Если что-то идет не так — может испытывать эмоции, с которыми не справляется и снова начинает придумывать какие-то ритуалы.

Пациенты с обсессивно-компульсивным расстройством могут бояться, что поведут себя агрессивно, либо считают свои мысли неуместными или аморальными и испытывают чувство вины за них. В таком случае специалисту приходится работать с мыслями, а не с поведением.

В основе ОКР также лежит ощущение некой угрозы и постоянные сомнения в том, всё ли человек сделал для того, чтобы что-то случилось или, наоборот, не произошло. Человек все время сомневается, берет на себя сверхответственность за всё, что может с ним произойти, проявляет чрезмерную настороженность. Например, бесконечно проверяет, выключены ли розетки дома, чтобы предотвратить замыкание и пожар, которые он представляет как угрозу.



Человек с ОКР считает себя ключевым звеном в цепи любых, даже внешних, не зависящих от него событий. Ему кажется — если он может представить худший исход в голове, значит, должен сделать что-то, чтобы его избежать.