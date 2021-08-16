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По каким причинам развивается простатит и правда, что массаж и теплые ванны могут помочь — объясняет врач-уролог

С воспалением предстательной железы сталкивается каждый 10-й мужчина. О том, почему оно развивается и можно ли помочь себе в домашних условиях, рассказывает петербургский уролог с более чем 30-летним стажем и кандидат медицинских наук Павел Рыкин. 

Простатит — собирательное название целой группы заболеваний, при которых наблюдается острое или хроническое воспаление предстательной железы. Стресс, гиподинамия (сидячая работа, отсутствие спорта), бактериальные инфекции — основные причины простатита, однако не единственные. Немаловажную роль играют психосоматический фактор и даже индивидуальная предрасположенность — например, в последние годы серьезно рассматривается перспектива лечения простатита при помощи редактирования генома.

Важно правильно определить вид простатита и его причину — от этого на 90% зависит успех лечения и то, насколько быстро мужчина пойдет на поправку. При остром простатите требуется неотложная медицинская помощь. Если заболевание вызвано застойными процессами в тканях предстательной железы (малоподвижный образ жизни, нерегулярный секс), то такой простатит поддается лечению в домашних условиях.

Советы из этой статьи могут улучшить качество жизни при простатите, но не заменяют компетентных (и индивидуально подобранных!) рекомендаций врача-уролога. 

В медицинской классификации существует более 50 разновидностей простатита: если при бактериальном воспалении предстательной железы уместно бороться с заболеванием с помощью курса антибиотиков, то в остальных случаях это приведет к тому, что мужчина потеряет время и доведет организм до состояния высокой уязвимости перед другими заболеваниями. Давайте разбираться.

Как проявляет себя простатит

Простатит относится к заболеваниям, которые на ранних этапах могут развиваться бессимптомно. Затем мужчина может уже визуально отметить подозрительное увеличение размера предстательной железы. Позывы к мочеиспусканию появляются чаще, при этом ощущается неполное опорожнение мочевого пузыря, боль, снижение либидо. Простатит меняет даже характер мужчины — делая его тревожным и подавленным. 

Иногда необходимо сдать анализы, чтобы дифференцировать инфекционный простатит и выявить возбудителя. Им могут быть синегнойные палочки (E. coli и P. aeruginosa), энтерококки, стафилококки (E. fecalis и S. spp), энтеробактерии (Enterobacteriaceae), грибок Кандида (Candida), а также инфекции передающиеся половым путем (герпес, ВПЧ). После этого становится понятно, с каким агентом и какими средствами можно бороться. Лечение простатита в домашних условиях рекомендовано начинать только после первичной консультации уролога.

Общие симптомы простатита

  • Увеличение размера предстательной железы.
  • Боль и дискомфорт в области предстательной железы — возникают по причине сдавливания нервных окончаний увеличенной тканью предстательной железы.
  • Проблемы с мочеиспусканием, болезненное мочеиспускание, задержка мочи с ощущением неполного опорожнения мочевого пузыря — все это часто приводит к нарушению сна, мужчина не может полноценно отдохнуть.
  • Сексуальная дисфункция — возникает как следствие простатита.

Сиптомы острого простатита

Все то же самое, но клиническая картина более выражена:

  • Сильная боль в паху и предстательной железе — может иррадиировать в другие части тела, например, в поясницу.
  • Высокая температура.

Еще раз отмечу, что острый инфекционный простатит требует неотложной помощи врача. Проблемы с мочеиспусканием, вплоть до полного его прекращения, приводят к интоксикации организма. А такое осложнение как абсцесс простаты требует хирургического вмешательства.

По каким причинам развивается простатит

Важно понять, какие причины привели к простатиту, чтобы определить его вид и подобрать подходящее лечение. Вариантов много:

  • Бактериальная инфекция (синегнойные палочки, стафилококки);
  • Вирусная инфекция (герпес);
  • ИППП, ЗППП (хламидиоз, гонококки);
  • Пониженный уровень тестостерона — приводит к частым обострениям заболевания;
  • Гиподинамия (синдром программиста, менеджера);
  • Психосоматические нарушения: хронический стресс, ощущение неудовлетворенности, разочарование;
  • Частота половых актов — длительное воздержание приводит к застойным процессам в тканях простаты. При этом, по данным NCBI, незащищенный секс (не считая семейной жизни), избыточная половая активность и частая смена партнеров в равной степени провоцирует развитие простатита.

Острый инфекционный простатит ассоциирован с бактериальной или вирусной инфекцией, ИППП. Хронический — с воспалением простаты бактериального типа или является следствием долгого вялотекущего воспаления в тканях.

Простатит становится хроническим, эпизодически напоминая о себе, в результате неграмотного или отложенного лечения.

Важно отличать простатит от аденомы простаты — эти заболевания довольно часто путают. Если в основе простатита лежит воспалительный процесс, то аденома простаты представляет собой доброкачественную гиперплазию предстательной железы, которая приводит прежде всего именно к нарушению мочеиспускания.

Как помочь себе самостоятельно

Абактериальный простатит в легкой форме поддается лечению с помощью коррекции образа жизни. Подобрать медикаменты при их необходимости сможет только врач-уролог после изучения анамнеза и истории болезни.

Сегодня различные безрецептурные лекарства от простатита рекламируют также часто, как шампуни и патчи для глаз. Но будьте осторожны — простатит это все-таки серьезное заболевание, грозным осложнением которого является абсцесс простаты и мужское бесплодие. Если долго лечиться неизвестно от чего неизвестно чем, время может быть потрачено впустую.

Массаж простаты

Обычно массаж простаты проводится врачом-урологом в амбулаторных условиях, а эффективность этого консервативного метода довольно высока — пациент чувствует улучшение самочувствия уже после первого сеанса, а пройденный курс снимает патологическую симптоматику.

Если возможности посетить врача-уролога нет, можно попробовать сделать внешний массаж простаты самостоятельно. Важно делать это бережно и аккуратно. Внешний массаж простаты менее эффективен, чем ректальный, однако при правильном и регулярном выполнении помогает уменьшить застойные процессы в тканях и улучшить кровообращение.

Массаж выполняется ручным способом — мягкими круговыми движениями без сильного надавливания. Дополнительно можно использовать специальный массажер или перекатывать теннисный мячик в течение 20-30 минут.

Чтобы массаж в домашних условиях при простатите оказал благоприятный эффект и не причинил вреда, важно знать расположение предстательной железы и обязательно учитывать противопоказания.

Массаж предстательной железы нельзя проводить при:

  • Остром простатите;
  • Признаках злокачественных процессов;
  • Наличии кист и камней в предстательной железе.

Лечебная физкультура

Обычно пациенты с простатитом проходят курс специальной лечебной физкультуры в медучреждении, однако при отсутствии иных противопоказаний (со стороны опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы) некоторые упражнения можно делать дома:

  • Приседания — наиболее эффективное упражнение, которое восстанавливает кровообращение в органах малого таза. Приседать можно с утяжелителями, а также выпадами и прыжками. Не обязательно делать все 100 приседаний сразу, можно разделить их на 2-3 захода. Приседания должны быть глубокими, стопы во время упражнения плотно стоят на полу.
  • Подъем прямых ног лежа на животе (20 раз).
  • Упражнение «ножницы» (перекрещивание ног на весу) в положении сидя, руки в упоре за спиной (20 раз).
  • Ходьба — обычные пешие прогулки на свежем воздухе (3-5 км).

Вы можете выбрать и другие упражнения по своему вкусу, главная цель занятий — улучшить кровообращение в нижней части туловища и не навредить себе.

Теплые ванны

Теплые ванны (не более 43°C) помогают улучшить циркуляцию лимфы и крови. В воду следует добавлять фитосборы лечебных трав, которые вы можете приобрести в аптеке – это добавит дополнительный расслабляющий эффект. Принимать ванну следует периодически и в течение 25 минут. Важно: эта процедура разрешена только при отсутствии повышенной температуры тела.

Питание

Питание должно быть сбалансированным, насыщенным белками, без холестерина. Полезно включить в ежедневный рацион горсть тыквенных семечек, свежие ягоды и мед.

Важно рассматривать все эти рекомендации в комплексе с терапией (в том числе и медикаментозной), назначенной врачом. Например, стандартная схема лечения хронического бактериального простатита предполагает прием антибиотиков, НПВС (нестероидных противовоспалительных средств – Прим. ред.), а иногда и антидепрессантов.

На основе источника. Благодарим Клинику Пирогова за предоставление материала. 

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