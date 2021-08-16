По каким причинам развивается простатит и правда, что массаж и теплые ванны могут помочь — объясняет врач-уролог

Простатит — собирательное название целой группы заболеваний, при которых наблюдается острое или хроническое воспаление предстательной железы. Стресс, гиподинамия (сидячая работа, отсутствие спорта), бактериальные инфекции — основные причины простатита, однако не единственные. Немаловажную роль играют психосоматический фактор и даже индивидуальная предрасположенность — например, в последние годы серьезно рассматривается перспектива лечения простатита при помощи редактирования генома.

Важно правильно определить вид простатита и его причину — от этого на 90% зависит успех лечения и то, насколько быстро мужчина пойдет на поправку. При остром простатите требуется неотложная медицинская помощь. Если заболевание вызвано застойными процессами в тканях предстательной железы (малоподвижный образ жизни, нерегулярный секс), то такой простатит поддается лечению в домашних условиях.