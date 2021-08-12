Борьба с раком мозга осложнена тем, что для поиска возможных следов опухоли, а также определения ее типа и оценки опасности для жизни пациента, нужно извлечь фрагменты новообразований для анализа методом инвазивной диагностики. Чтобы решить эту задачу, ученые разработали специальную нейросеть.

Для того, чтобы обучить нейросеть, исследователи подготовили более двух тысяч МРТ-снимков головы пациентов, которые были сделаны перед операцией по удалению шести самых распространенных видов рака мозга — двух подтипов глиомы, менингиомы, аденомы, нейромы и различных форм метастаз. Ей удалось найти следы опыхолей, а также определить их тип и оценить другие свойства.

Искусственный интеллект успешно справился с этой задачей при анализе как знакомых, так и новых изображений. Ее точность для всех шести видов опухолей оказалась больше 93%, при этом при постановке отрицательного диагноза нейросеть ошибалась довольно редко. Результаты исследования опубликовал научный журнал Radiology: Artificial Intelligence.

Уже сейчас нейросеть можно использовать как дополнительное средство диагностики злокачественных опухолей. Кроме того, ученые предполагают, что подобные технологии в будущем позволят отказаться от инвазивных методов обнаружения рака мозга.