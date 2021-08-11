В Петербург поступила очередная партия вакцины от COVID-19 «Спутник лайт»

11 августа в Петербург на Центральную фармацевтическую базу поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в количестве 26 500 комплектов доз.
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Фото: Shutterstock.com
Отметим, что вакцина произведена Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи и компании «Р-Фарм».
«Продолжаем наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет. Открываем новые пункты вакцинации, в том числе в торговых центрах. Несколько дней работы такого пункта в центре «Галерея» показали, что подобный формат очень востребован», — заявил губернатор Александр Беглов.
Напомним, что в ближайшие дни Центральная фармацевтическая база начинает на коммерческой основе вакцинировать иностранных граждан препаратам «Спутник лайт». Подготовлено 41 400 комплектов доз.
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