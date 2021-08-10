О старте прививочной кампании для иностранцев рассказала «Фонтанке» директор Санкт-Петербургского агентства медицинского туризма Наталия Юдина. По ее словам, вакцинация от коронавируса начнется уже в этот четверг, 12 августа — накануне для этих целей поступила партия из 40 тысяч доз «Спутника лайт». Всего было подано 54 тысяч заявок на вакцинацию. Общая потребность ранее оценивалась в 400 тысяч доз.

Вакциной смогут воспользоваться как высококвалифицированные экспаты, так и трудовые мигранты из соседних республик. Сделать прививку можно будет в 20 пунктах. Для работодателей, заключивших договор с агентством, стоимость составит 2 350 рублей. Для иностранцев, которые захотят сделать укол в частном порядке, цена может варьироваться от 2 900 до 3 500 рублей.

Первой частной организацией, которая начнет вакцинацию мигрантов в Петербурге, станет «Единый медицинский центр» на улице Красного Текстильщика. Первых иностранцев в нем планируют привить уже утром 12 августа, а в день хотят вакцинировать по 250 человек.

Вакцинироваться могут не только трудовые мигранты, работающие по патенту, но и все другие категории иностранных граждан — с видом на жительство, разрешением на временное проживание, а также граждане стран ЕАЭС. Вакцинация будет проходить как по заявкам от работодателей, так и по свободной записи через специально организованный колл-центр «Единого медицинского центра». Пока иностранные граждане не смогут получить QR-код о прививке через сайт «Госуслуг». Но их внесут в федеральный реестр вакцинированных.

Напомним, изначально планировалось, что вакциной «Спутник лайт» будут прививать иностранных граждан, работающих в Петербурге. В середине июля стартовал прием заявок от работодателей по количеству сотрудников, желающих пройти вакцинацию. 27 июля на фармбазу поступила партия из почти 40 тысяч комплектов доз «Спутника лайт». Однако позже в Смольном заявили, что в первую очередь привьют препаратом из данной поставки не мигрантов, а самих петербуржцев. Вторая партия вакцины, пришедшая 1 августа, также не была предназначена для иностранцев. Как и третья, поступившая накануне.