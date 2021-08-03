Более 18 тысяч петербуржцев прошли медицинскую реабилитацию после перенесенного коронавируса

Медицинскую реабилитацию в условиях стационаров прошли более 5,2 тысяч петербуржцев. Сегодня пациентов на восстановительное лечение принимают в городской больнице №40, Госпитале для ветеранов войн, Городской многопрофильной больнице №2 и Мариинской больнице. Общая мощность отделений постковидной реабилитации — 240 коек. Также на долечивание работающих горожан принимает пансионат «Восток-6».

В условиях дневного стационара и амбулаторно медицинскую реабилитацию обеспечивают Консультативно-диагностический центр №1 и 34 поликлиники во всех районах города, в которых пролечено более 12,8 тысяч петербуржцев. За месяц в дневных стационарах могут пройти восстановительное лечение около 1,1 тысячи пациентов и более 1,8 тысячи человек — в амбулаторных условиях.

Как отмечают в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, объемы медицинской реабилитации будут корректироваться в соответствии с потребностью после перехода к штатной работе стационаров, которые в настоящее время оказывают помощь инфекционным пациентам.

Переболели коронавирусом и хотите пройти реабилитацию? Комитет по здравоохранению Петербурга ранее опубликовал список больниц и поликлиник, где можно это сделать, а также отчитался об уже проделанной работе. Кроме того, Карелия готова разработать первую в России комплексную программу реабилитации переболевших коронавирусом людей. Республика намерена стать пилотом для тестирования такой схемы с возможностью ее применения в других регионах страны.