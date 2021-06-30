Где петербуржцы могут пройти реабилитацию после перенесенного коронавируса? Вот список больниц и поликлиник

Переболели коронавирусом и хотите пройти реабилитацию? Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал список больниц и поликлиник, где можно это сделать, а также отчитался об уже проделанной работе.
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Фото: Shutterstock.com
Как сообщает пресс-служба комитета, с начала пандемии постковидную реабилитацию прошли более 12 тысяч пациентов, из них в стационарных условиях — более 4 тысяч. Реабилитация проводится в стационарных и амбулаторных условиях, а также в дневных стационарах. С целью организации медицинской реабилитации создана маршрутизация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, нуждающихся в проведении медицинской реабилитации. Для определения показаний для медицинской реабилитации и условий ее проведения применяется шкала реабилитационной маршрутизации.
В соответствии с маршрутизацией пациенты, завершившие лечение, получившие медицинскую помощь по реабилитации на первом или втором этапах и имеющие значения показателя ШРМ 4-5 баллов, направляются на второй этап медицинской реабилитации в медицинские организации второй, третьей групп. Пациенты, нуждающиеся в проведении медицинской реабилитации, получившие медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом или втором этапах медицинской реабилитации и имеющий значения показателя ШРМ 2-3 балла — направляются на третий этап медицинской реабилитации в медицинские организации первой, второй групп.
«Маршрутизация также предусматривает направление пациентов, осуществляющих трудовую деятельность, на долечивание в санаторно-курортные организации. С этой целью разработано техническое задание и заключены государственные контракты на долечивание таких пациентов в условиях санатория сразу после завершения стационарного лечения. Пациенты, имеющие заболевания, параллельно протекающие с коронавирусной инфекцией, направляются на долечивание в санатории по приоритетному заболеванию (например, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, сахарный диабет, патология беременности)», — отмечают в ведомстве.
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Фото: Shutterstock.com
Первыми в мае 2020 года начали принимать на медицинскую реабилитацию взрослых пациентов СПб ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района» и СПб ГБУЗ «Николаевская больница». Далее таких пациентов на медицинскую реабилитацию начали принимать СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко», СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница №2».
Детям медицинская реабилитация проводится в СПб ГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий» и ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России.
В условиях дневного стационара и амбулаторно медицинскую реабилитацию также обеспечивают СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр №1» и 34 поликлиники во всех районах Санкт-Петербурга.
Ресурсы медицинской организации для проведения медицинской реабилитации пациентов, перенесших пневмонию, в том числе вызванную COVID-19, представлены следующим образом: в течение 21 дня полный курс медицинской реабилитации может быть выполнен 1 850 пациентам в амбулаторных условиях и 1089 пациентам в условиях дневного стационара.
Список медицинских организаций, оказывающих медицинскую реабилитацию в стационарных условиях и в условиях дневного стационара:
- СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
- СПб ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района»
- ООО «Пансионат «Восток-6» (долечивание пациентов из числа работающих граждан непосредственно после стационарного лечения)
- СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко» (в настоящее время учреждение перепрофилировано для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19)
- СПб ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2» (в настоящее время учреждение перепрофилировано для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19)
- СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» (в настоящее время учреждение перепрофилировано для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19)
Список медицинских организаций, оказывающих медицинскую реабилитацию в дневного стационара и в амбулаторных условиях:
- СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №106»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №107»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №109»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №111»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №117»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №118»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №120»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №22»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №25»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №27»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №32»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №34»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №38»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №4»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №43»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №44»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №51»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №52»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №54»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №6»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №71»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №77»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №8»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №86»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №91»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №93»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №114»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №24»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №93»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №94»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №96»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №97»
- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №99»
- СПб ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр №85»
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