Где петербуржцы могут пройти реабилитацию после перенесенного коронавируса? Вот список больниц и поликлиник

Как сообщает пресс-служба комитета, с начала пандемии постковидную реабилитацию прошли более 12 тысяч пациентов, из них в стационарных условиях — более 4 тысяч. Реабилитация проводится в стационарных и амбулаторных условиях, а также в дневных стационарах. С целью организации медицинской реабилитации создана маршрутизация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, нуждающихся в проведении медицинской реабилитации. Для определения показаний для медицинской реабилитации и условий ее проведения применяется шкала реабилитационной маршрутизации.

В соответствии с маршрутизацией пациенты, завершившие лечение, получившие медицинскую помощь по реабилитации на первом или втором этапах и имеющие значения показателя ШРМ 4-5 баллов, направляются на второй этап медицинской реабилитации в медицинские организации второй, третьей групп. Пациенты, нуждающиеся в проведении медицинской реабилитации, получившие медицинскую помощь по медицинской реабилитации на первом или втором этапах медицинской реабилитации и имеющий значения показателя ШРМ 2-3 балла — направляются на третий этап медицинской реабилитации в медицинские организации первой, второй групп.

«Маршрутизация также предусматривает направление пациентов, осуществляющих трудовую деятельность, на долечивание в санаторно-курортные организации. С этой целью разработано техническое задание и заключены государственные контракты на долечивание таких пациентов в условиях санатория сразу после завершения стационарного лечения. Пациенты, имеющие заболевания, параллельно протекающие с коронавирусной инфекцией, направляются на долечивание в санатории по приоритетному заболеванию (например, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, сахарный диабет, патология беременности)», — отмечают в ведомстве.