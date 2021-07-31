В июле зафиксировали максимальное число смертей в России за всю пандемию

В июле число умерших из-за коронавируса в России почти вдвое превышает показатели июня. Более того, в этом месяце было зафиксировано максимальное количество смертей за всю пандемию. Такие подсчеты опубликовал ТАСС, ссылаясь на данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
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Фото: Shutterstock
Так, в период с 1 по 31 июля зарегистрировали 23 349 летальных исходов, при этом в прошлом месяце их было почти в два раза меньше — 13 713. Предыдущий максимум был установлен в декабре 2020 года — тогда из-за коронавируса скончались 17 124 человека.
При этом летальность коронавируса осталась практически на прежнем уровне: в июне она была равна 3,1%, а в июле летальность составляет 3,11%. Показатель за все время пандемии по итогам месяца увеличился с 2,45% до 2,53%, уточняет издание. При этом подчеркивается, что данные штаба являются неполными — учитываются только те случаи, когда было подтверждено, что коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти.
Однако общее число выявленных случаев коронавируса за июль не стало рекордным. За этот месяц заразились 751 274 человек — это второй показатель после декабря, когда в стране зафиксировали 863 643 случаев заболевания.
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