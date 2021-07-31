В июле зафиксировали максимальное число смертей в России за всю пандемию

Так, в период с 1 по 31 июля зарегистрировали 23 349 летальных исходов, при этом в прошлом месяце их было почти в два раза меньше — 13 713. Предыдущий максимум был установлен в декабре 2020 года — тогда из-за коронавируса скончались 17 124 человека.

При этом летальность коронавируса осталась практически на прежнем уровне: в июне она была равна 3,1%, а в июле летальность составляет 3,11%. Показатель за все время пандемии по итогам месяца увеличился с 2,45% до 2,53%, уточняет издание. При этом подчеркивается, что данные штаба являются неполными — учитываются только те случаи, когда было подтверждено, что коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти.