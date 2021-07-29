Согласно результатам исследования, в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител в два раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания. Также выяснилось, что чем тяжелее перенесена болезнь, тем больше антител вырабатывается в организме. В особенности это проявляется у возрастной группы переболевших старше 50 лет — у них в два раза больше антител, чем у легко перенесших коронавирус людей.

Также исследователи изучили различия в появлении антител у полов. У мужчин IgG достигают пиковой концентрации на 45-й день после попадания инфекции в организм, и сохраняются на этом уровне до двух месяцев, а затем постепенно пропадают. В то же время у женщин отмечается постепенное увеличение концентрации антител вплоть до полугода после заболевания.

По мнению исследователей, высокое число антител у пожилых люде связано с тем, что их иммунная система за всю жизнь встречалась с большим количеством антигенов. «У таких людей иммунная система сталкивалась с большим количеством антигенов в течение жизни и лучше реагирует на иммунизацию, чем у лиц более молодого возраста», — приводит РБК слова медицинского директора «Хеликса» Дмитрия Денисова.

Напомним, ранее в журнале The Lancet вышла статья, подтверждающая безопасность «Спутника V» для пожилых людей. Практически все зарегистрированные нежелательные явления после вакцинации были легкими или умеренными и длились менее двух дней. При этом случаев смерти или госпитализации не было зафиксировано.