В журнале The Lancet вышла статья, подтверждающая безопасность «Спутника V» для пожилых людей

Весной этого года, с 4 марта по 8 апреля, в Сан-Марино было проведено исследование среди людей, которые привились одним или обоими компонентами российской вакцины «Спутник V». Как утверждают авторы исследования, препарат хорошо переносится среди лиц старше 60 лет и не вызывает краткосрочные побочные эффекты.

«Предварительный анализ также дает основания полагать, что «Спутник V» обладает таким же или более высоким профилем переносимости в возрастной группе 60 и более лет после введения обоих компонентов, по сравнению с другими зарегистрированными вакцинами против коронавируса», — отмечается в публикации.

Практически все зарегистрированные нежелательные явления после вакцинации были легкими или умеренными и длились менее двух дней. При этом случаев смерти или госпитализации не было зафиксировано.