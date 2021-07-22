В России зарегистрировали тест-систему для выявления основных штаммов коронавируса

Набор реагентов, разработанный учеными Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья Федерального медико-биологического агентства, получил название «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2». Он выявляет штаммы коронавируса альфа («британский» B.1.1.7), бета («южно-африканский» B.1.351), гамма («бразильский» P.1) и дельта («индийский» B.1.617.2, AY.1, AY.2) методом полимеразной цепной реакции. Набор уже внедрен в производство и готов к серийному выпуску на производственной площадке ЦСП ФМБА России.

«"АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2" — тест-система, которая позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса новой коронавирусной инфекции всего за два часа, что в настоящее время очень актуально для использования в эпидемиологической практике для понимания особенностей возбудителя и для прогнозирования клинической картины заболевания», — заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.