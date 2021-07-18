Петербуржцы установили рекорд по числу прививок от коронавируса за сутки

В Петербурге зафиксирован новый рекорд по числу привившихся от коронавируса людей. Об этом пишет Комитет по здравоохранению в соцсетях.
Так, в субботу вторую прививку получили 12 208 петербуржцев, а первую — 20 107 человек. В общей сложности было сделано 32 360 уколов — это новый рекорд. Сейчас в Петербурге привито более 1,1 млн человек, из которых 810 тыс. полностью завершили цикл вакцинации. Также 404 жителей города прошли ревакцинацию.
В городе действуют 146 пунктов вакцинации на базе городских, федеральных и частных медицинских организаций. При поликлиниках также работают выездные прививочные бригады. Часть из них прививает в 37 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным.
Напомним, Мариинская больница переходит на работу в штатном режиме. Заразившихся коронавирусом пациентов будут переводить другие стационары города, перепрофилированные под лечение больных с COVID-19. Ранее в Петербург поступило более 8 тыс. доз вакцины «КовиВак». В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, в каких пунктах можно привиться этим препаратом.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.