Опрос: больше половины россиян считают людей с синдромом Дауна инвалидами

Выяснилось, что 39% респондентов считают, что люди с синдромом Дауна должны ходить в специальные школы, детские сады и работать в отдельных местах. Лишь 19% понимают, что эти люди могут спокойно находиться в обществе, самостоятельно жить и работать.

8% опрошенных предполагают, что дети с синдромом могут родиться у нездоровых родителей, а 1% — что синдром Дауна заразителен. У 15% такие люди вызывают у них страх, отвращение и неприятие, а 25% считают их теплыми и доброжелательными.

Кроме того, личное отношение к людям с синдромом Дауна отличается от представлений о том, как их воспринимает общество. В частности, 42% опрошенных думают, что другие россияне испытывают дискомфорт, находясь рядом с такими людьми, однако только 13% на самом деле чувствуют себя некомфортно.

Также россияне редко встречают людей с синдромом Дауна в общественных местах. Взаимодействовали с такими людьми 26% респондентов, еще треть видела их только по телевидению или в интернете.