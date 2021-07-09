Попова заявила о незаразности привитых от COVID-19. Хотя весной они еще могли заражать других

Человек, полностью привитый от коронавируса, не сможет заразить других. Такое заявление сделала главный санитарный врач Анна Попова, еще весной уверявшая, что вирус на слизистой носа и в носоглотке вирус может сохраняться даже несмотря на иммунитет.
«Привитый человек вирус не распространяет. Если это какие-то исключительные случаи, да, может быть, но это отдельная совсем история», — заявила Попова, отметив, что в таком случае вирус не распространяется в популяцию.
Также Попова сообщила, что среди тех, кто прошел полный курс вакцинации, число заболевших минимальное. При этом оговорилась: если считать людей, которые получили лишь одну дозу вакцины, то количество заболевших будет выше.
Анна Попова
Глава Роспотребнадзора, цитата по РБК:
После вакцинации вторым компонентом в прошедшие две недели люди с таким статусом заболевают в 0,7% случая от общего количества привитых. У нас все привитые не дают никаких клинических проявлений, кроме малого количества. Это два человека на 300 привитых. Все три наши вакцины дают примерно одно и то же количество — от 0,71 до 0,76%.
Если человеку сделали первую дозу вакцины сегодня, а он послезавтра считает, что у него уже все хорошо, снимает маску, устраивает широкое застолье с большим количеством знакомых и незнакомых, то у него крайне высокий риск заболеть. Важно помнить, что вакцинация у нас двукратная. После второй прививки должно пройти еще три недели, чтобы выработался стойкий иммунитет, который защитит вас в 99,3%.
В середине марта Попова говорила об обратном. У людей, имеющих иммунитет к коронавирусу, на слизистой носа и в носоглотке вирус может сохраняться и, соответственно, они способны заражать других людей. «Да, это так и есть, об этом знает весь мир, все об этом на сегодня уже убежденно говорят», — говорила она тогда.
С похожим заявлением выступал в феврале министр здравоохранения России Михаил Мурашко: «Имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может стать носителем инфекции и инфицировать окружающих. Поэтому ношение масок сегодня является и после вакцинации обязательным».
В то же время в методических рекомендациях Минздрава, которые были опубликованы 2 июля, говорится о том, что «хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается, в какой степени она предотвращает его передачу другим людям».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.