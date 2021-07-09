Попова заявила о незаразности привитых от COVID-19. Хотя весной они еще могли заражать других

В середине марта Попова говорила об обратном. У людей, имеющих иммунитет к коронавирусу, на слизистой носа и в носоглотке вирус может сохраняться и, соответственно, они способны заражать других людей. «Да, это так и есть, об этом знает весь мир, все об этом на сегодня уже убежденно говорят», — говорила она тогда.

С похожим заявлением выступал в феврале министр здравоохранения России Михаил Мурашко: «Имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может стать носителем инфекции и инфицировать окружающих. Поэтому ношение масок сегодня является и после вакцинации обязательным».

В то же время в методических рекомендациях Минздрава, которые были опубликованы 2 июля, говорится о том, что «хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается, в какой степени она предотвращает его передачу другим людям».