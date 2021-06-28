Где в Петербурге сдать тест на антитела COVID-19 после вакцинации и болезни? Список лабораторий и ответы на самые частые вопросы

Во время третьей волны COVID-19 петербуржцы массово проверяются на антитела — несмотря на то, что даже их высокий уровень не дает существенных гарантий от заражения. Пока популярные лаборатории пытаются справиться с максимально повышенным спросом на услугу, публикуем список мест, где можно пройти исследование, и напоминаем, что важно о нем знать в принципе.
Какой тест сдать?
Если вы хотите знать, сколько антител у вас выработалось после вакцинации, выбирайте тест на антитела типа IgG к S-белку. Он также покажет наличие антител после перенесенного заболевания.
Тесты бывают качественными и количественными: в первом случае вы узнаете, есть ли у вас в принципе антитела к S-белку, во втором — получаете информацию об их количестве. Есть смысл выбирать количественный тест: хоть он и не даст информацию о том, какое количество выработанных антител является нейтрализующими — то есть обладающими (предположительно!) защитным действием, можно предполагать, что чем больше у вас антител, тем больше среди них и нейтрализующих.
На какой день после вакцинации или выздоровления сдавать тест?
Если вы оцениваете эффект после вакцинации «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») или «КовиВак», то делайте это через 42 дня после получения первой дозы вакцины (или не ранее чем через 14 дней после получения второй дозы). Если вы сдаете тест после болезни, то делайте это через 3-4 недели после инфицирования — иммуноглобулины класса G (IgG) начинают вырабатываться в крови в это время.
Если вы прививались «ЭпиВакКороной», то классические тесты на антитела не определят эффект вакцинации. Роспотребнадзор рекомендует использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», разработанные в том числе с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины. Они есть в наличии далеко не во всех медицинских центрах Петербурга.
Сколько антител — много? И какое количество меня защитит?
Этого пока никто не знает — сдав кровь из вены, вы оцените эффект вакцинации (то есть выработались ли вообще антитела в ответ на прививку), но не ее эффективность (защитит ли вас это от Covid-19). Также и с перенесенным заболеванием.
По-прежнему непонятно, достаточно того или иного количества антител для защиты от заражения, играют ли вообще нейтрализующие тела и В-клеточный иммунитет настолько важную роль в защите от COVID-19.
В публикации о «Спутнике V» средний титр антител против S-белка (защищающий от заражения или тяжелого течения заболевания) на 42-й день после вакцинации составлял около 1:12800, нейтрализующих — 1:40. При этом ни в одной петербургской лаборатории вы не получите результат в таких единицах — так что соотнести свои данные с результатами участников исследования не получится. Скорее всего, вы получите тест, в котором концентрация антител будет значиться в ОЕ/мл (относительные единицы — прим. Ред.). «Условно защитной, вероятно, можно считать концентрацию более 50 ОЕ/мл», — отмечает Оксана Станевич.
Важно знать, что тест-системы имеют разные референсные значения в зависимости от фирмы производителя: поэтому сравнивать между собой, например, результаты DiaSorin (Италия) и Abbot (США) не имеет смысла.
Где можно сдать тест? Вот список лабораторий и медицинских центров
*Стоимость цен и длительность проведения исследования могут меняться, уточняйте актуальную информацию в лабораториях.
- Лабораторная служба Хеликс
Тип анализа: антитела IgG к S-белку, количественно.
Тест-система: DiaSorin (Италия).
Адреса: анализ можно сдать во всех лабораториях города или на дому.
Стоимость: 1 390 рублей.
Срок выполнения анализа: 2 дня.
- Медицинская компания INVITRO
Тип анализа: антитела IgG к S-белку, качественно.
Тест-система: Abbot (США).
Адреса: анализ можно сдать во всех центрах медицинской компании.
Стоимость: 1 160 рублей.
Срок выполнения анализа: до 2 рабочих дней, сроки могут быть увеличены из-за высокой нагрузки на лаборатории.
- Клинико-диагностические лаборатории KDL
Тип анализа: антитела IgG к S-белку, количественно.
Тест-система: Abbot (США).
Адреса: Лиговский пр-т, 110, Гжатская, 22, возможно сдать анализ на дому.
Стоимость: 1 010 рублей.
Срок выполнения анализа: 2 дня.
- Лахта Клиника
Тип анализа: антитела IgG к S-белку, количественно.
Тест-система: DiaSorin (Италия).
Адреса: ул. Савушкина, 73/50, Ковенский пер., 5, возможно сдать тест на дому.
Стоимость: 3 400 рублей.
Срок выполнения анализа: 2 дня
- Медицинская лаборатория EML
Тип анализа: антитела IgG к S-белку, количественно.
Адреса: анализ можно сдать в трех лабораторных пунктах.
Стоимость: 1100 рублей.
Срок выполнения анализа: 2 дня.
- Северо-западный центр доказательной медицины
Тип анализа: антитела IgG к S-белку, количественно.
Тест-система: Roche (Швейцария).
Адреса: во всех лабораторных терминалах клиники с 8.00 до 11.00, терминал на Пулковском шоссе с 8.00 до 15.00.
Стоимость: 1 300 рублей.
Срок выполнения анализа: 2 дня.
- Многопрофильный медицинский центр Евромед
Тип анализа: антитела IgG к S-белку, количественно.
Тест-система: DiaSorin (Италия).
Адреса: Суворовский пр-кт, 60, возможно сдать анализ на дому.
Стоимость: 3 500 рублей.
Срок выполнения анализа: 3 дня.
- Медицинская лаборатория Explana
Тип анализа: антитела IgG к S-белку, количественно.
Тест-система: DiaSorin (Италия).
Адреса: анализ можно сдать в любом из пунктов приема анализов Explana.
Стоимость: 1 280 рублей.
Срок выполнения анализа: 1-2 дня.
- Медицинский центр СМ-Клиника
Тип анализа: антитела IgG к S-белку, количественно.
Адреса: Дунайский пр., д. 47, пр. Ударников, д. 19, ул. Маршала Захарова, д. 20, Выборгское ш., д. 17, возможно сдать анализ на дому.
Стоимость: 1 200 рублей.
Срок выполнения анализа: 2-4 дня.
- Медицинская лаборатория Гемотест
Тип анализа: антитела IgG к S-белку, количественно.
Тест-система: Abbot (США).
Адреса: в любом из отделений Гемотест или на дому.
Стоимость: 1 660 рублей.
Срок выполнения анализа: 5 дней.
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