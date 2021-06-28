Где в Петербурге сдать тест на антитела COVID-19 после вакцинации и болезни? Список лабораторий и ответы на самые частые вопросы

Какой тест сдать?

Если вы хотите знать, сколько антител у вас выработалось после вакцинации, выбирайте тест на антитела типа IgG к S-белку. Он также покажет наличие антител после перенесенного заболевания.

Тесты бывают качественными и количественными: в первом случае вы узнаете, есть ли у вас в принципе антитела к S-белку, во втором — получаете информацию об их количестве. Есть смысл выбирать количественный тест: хоть он и не даст информацию о том, какое количество выработанных антител является нейтрализующими — то есть обладающими (предположительно!) защитным действием, можно предполагать, что чем больше у вас антител, тем больше среди них и нейтрализующих.

На какой день после вакцинации или выздоровления сдавать тест?

Если вы оцениваете эффект после вакцинации «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») или «КовиВак», то делайте это через 42 дня после получения первой дозы вакцины (или не ранее чем через 14 дней после получения второй дозы). Если вы сдаете тест после болезни, то делайте это через 3-4 недели после инфицирования — иммуноглобулины класса G (IgG) начинают вырабатываться в крови в это время.