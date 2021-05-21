Что такое трансцендентальная медитация (ТМ), которой занимаются Пол Маккартни, Опра Уинфри и Том Хэнкс

«Кем был Махариши Махеш Йоги?» — этот вопрос мне часто задают журналисты. Как монаху с образованием в области физики, но живущему в уединении в высоких Гималаях, удалось подарить медитацию миллионам людей, начиная с пятидесятых-шестидесятых годов, когда сама идея медитации часто воспринималась как бессмыслица?

Вот очень краткая история.

После окончания индийского Аллахабадского университета, получив ученую степень по физике, в 1941 году Махариши имел уникальную возможность работать и учиться в тесном контакте со своим учителем Брахманандой Сарасвати, также известным как гуру Дев, в течение тринадцати лет. Гуру Дев считался самым выдающимся ученым в области сознания в ведической традиции своего времени. После смерти гуру Дева в 1953 году Махариши удалился в маленькую деревушку Уттаркаши в предгорьях индийских Гималаев. Там он погрузился в молчание на два года, живя отшельником у реки Ганг. В 1955 году Махариши отправился путешествовать в одиночку, обучая желающих технике медитации, которой он научился у своего учителя (эта техника передавалась на протяжении тысячелетий от одного великого мастера медитации к другому).

В первые дни в Индии послание Махариши о том, что медитация проста, не требует усилий, не религиозна и должна быть доступна всем, встретило сопротивление в отдельных кругах. Особенно сильным оно было среди людей, по мнению которых медитация должна быть элитной практикой, требующей максимальной дисциплины и упорного труда в течение десятилетий для того, чтобы начать овладевать ею.