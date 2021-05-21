Что такое трансцендентальная медитация (ТМ), которой занимаются Пол Маккартни, Опра Уинфри и Том Хэнкс

Снижение стресса и тревожности, улучшение концентрации и сна, творческих способностей и памяти — эти эффекты дает методика медитации (уверяют ее последователи!), популяризированная в 1950-60-х годах Махариши Махешом Йоги. Как все работает, объясняет автор бестселлера The New York Times «Сила в спокойствии: Достижение гармонии с помощью трансцендентальной медитации» и преподаватель по ТМ, обучивший ей тысячи человек, Боб Рот.
«Кем был Махариши Махеш Йоги?» — этот вопрос мне часто задают журналисты. Как монаху с образованием в области физики, но живущему в уединении в высоких Гималаях, удалось подарить медитацию миллионам людей, начиная с пятидесятых-шестидесятых годов, когда сама идея медитации часто воспринималась как бессмыслица?
Вот очень краткая история.
После окончания индийского Аллахабадского университета, получив ученую степень по физике, в 1941 году Махариши имел уникальную возможность работать и учиться в тесном контакте со своим учителем Брахманандой Сарасвати, также известным как гуру Дев, в течение тринадцати лет. Гуру Дев считался самым выдающимся ученым в области сознания в ведической традиции своего времени. После смерти гуру Дева в 1953 году Махариши удалился в маленькую деревушку Уттаркаши в предгорьях индийских Гималаев. Там он погрузился в молчание на два года, живя отшельником у реки Ганг. В 1955 году Махариши отправился путешествовать в одиночку, обучая желающих технике медитации, которой он научился у своего учителя (эта техника передавалась на протяжении тысячелетий от одного великого мастера медитации к другому).
В первые дни в Индии послание Махариши о том, что медитация проста, не требует усилий, не религиозна и должна быть доступна всем, встретило сопротивление в отдельных кругах. Особенно сильным оно было среди людей, по мнению которых медитация должна быть элитной практикой, требующей максимальной дисциплины и упорного труда в течение десятилетий для того, чтобы начать овладевать ею.
Вам не нужно быть отшельником, носить оранжевые одежды, неподвижно сидеть или соблюдать определенную диету, чтобы овладеть практикой и извлечь пользу из результатов. Вы можете принадлежать к любому классу или касте и медитировать. Если поле безмолвия существует глубоко в уме, оно существует для всех, независимо от образования человека, его религии, системы верований, возраста, профессии или образа жизни.
Освободив медитацию от всех этих атрибутов, Махариши привнес научный взгляд в обучение технике. Вскоре после своего первого приезда в Соединенные Штаты в январе 1959 года Махариши начал встречаться с учеными, предлагая им изучить нейрофизиологические эффекты трансцендентальной медитации. Он всегда подчеркивал, что ТМ, как и любое другое общепризнанное медицинское средство или метод лечения, должна опираться на научно подтвержденные результаты.
Первые клинические испытания, проведенные в Гарвардской медицинской школе и медицинской школе UCLA в 1968 году, были опубликованы в журнале Science в 1970 году и Scientifi c American magazine в 1972 году. В гарвардском исследовании ученые под руководством доктора-физиолога Роберта Кита Уоллеса изучили уникальные изменения в структуре мозговых волн во время ТМ и соотнесли их со снижением скорости обмена веществ. Доктор Уоллес и другие ученые предложили рассматривать это медитативное состояние как «четвертое основное состояние сознания», отличающееся от бодрствования, сна и сна со сновидениями. Эти первые два испытания положили начало исследованиям ТМ, а также помогли провести масштабный анализ других методов медитации.
Пресса впервые обратила внимание на Махариши в августе 1967 года, когда Махариши он выступал с речью в лондонском отеле Hilton. Чтобы услышать его выступление, в отель вошли трое молодых парней, сопровождаемые толпой репортеров. Это были трое из четверки The Beatles: Пол Маккартни, Джон Леннон и Джордж Харрисон (Ринго Старр находился со своим новорожденным сыном Джейсоном).
Все они практиковали эту технику на протяжении всей своей жизни. В интервью журналисту Дэвиду Фросту Джордж Харрисон, используя все свое красноречие, так описал опыт ТМ: «Вся идея состоит в том, чтобы выйти на тончайший уровень мышления. И мантра становится все тоньше и тоньше, пока наконец вы не трансцендируете даже мантру. Тогда вы окажетесь на уровне чистого сознания. Вы достигаете той точки, которая находится глубоко внутри, за пределами обычного опыта, и этот уровень — вне времени, вне пространства, без определения. Так что вы даже не знаете, как долго находились там. У вас просто есть контакт с этим, после чего вы возвращаетесь на грубый уровень — на физический». Так Джордж Харрисон описал то, что древние тексты о медитации всех культур восхваляли на протяжении тысячелетий, — трансцендентность.
Вот два вопроса, которые мне часто задают: чем трансцендентальная медитация отличается от обычной медитации и что означает слово «трансцендентальный» в трансцендентальной медитации?
Давайте начнем с первого вопроса. Медитация означает мышление. Поэтому различные медитации используют различные техники мышления. Как я уже говорил, есть мышление, которое удерживает ум сфокусированным (концентрация), мышление, которое удерживает ум в настоящем (созерцание), и мышление, которое позволяет уму получить доступ к внутреннему спокойствию, или трансцендировать (самотрансцендирование).
Так что же означает трансцендентальный? Что такое трансцендентность? Для некоторых людей трансцендентность имеет странное звучание, почти мистическое или потустороннее. Академический словарь Мерриама — Вебстера определяет трансцендентность как «лежащее за пределами обычного опыта».
По правде говоря, в этом нет ничего странного. На самом деле мы все время стремимся к трансцендентности — всякий раз, когда мы пытаемся преодолеть границы, всякий раз, когда проверяем свои возможности. Мы хотим бегать быстрее, прыгать выше, учиться лучше, зарабатывать больше, видеть яснее, чувствовать сильнее. Мы любим рутину, но со временем она может подавлять, душить. Тогда мы ищем перемен. Мы выходим из нашей зоны комфорта тем или иным способом. Беремся за новую работу, более сложную и творческую. Делаем то, чего никогда раньше не делали, например вступаем в театральную труппу или посещаем какой- нибудь кружок. Мы едем в экзотическое место для отдыха. Экспериментируем с новыми ресторанами, новыми кухнями. Делаем что-то такое, что привносит экстраординарное в обыденное. Мы чувствуем себя возбужденными, живыми, заряженными энергией. Но только на некоторое время, потому что в конце концов необычное тоже может стать обыденным.
Мы ищем трансцендентности, но она приходит не просто путем внесения изменений в нашу повседневную жизнь на горизонтальном уровне, как одна волна сменяется другой на поверхности океана. Подлинная трансцендентность гораздо глубже. Она вертикальная. Это выход за пределы волн и доступ к безграничной тишине, которая лежит глубоко внутри. И однажды даже на мгновение пережив эту чистую тишину внутри себя, в источнике мысли, вы будете помнить данный опыт всю жизнь.
Известные спортсмены называют это зоной. Шум толпы и давление от осознания большой игры рассеиваются, когда они сосредотачиваются на матче. Вот тогда этим талантливым ребятам остается лишь сама игра — плавная последовательность безупречных действий, словно в беззвучном замедленном движении.
Такое ощущение возникает не только у спортсменов. Нейрохирурги, судебные адвокаты, школьные учителя, музыканты и мамы-домохозяйки также могут испытывать трансцендентность. На самом деле это может случиться в той или иной степени с любым человеком. Например, когда вы обнимаете своего новорожденного ребенка, границы времени стираются. Или когда вы вместе с любимым человеком, мгновение может длиться вечно. Или ребенок в саду, бросающий обручи, когда на него никто не смотрит, а он делает десять невероятно точных бросков подряд. Или автор, который боролся со ступором в работе, вдруг ныряет в поток слов и пишет страницу за страницей.
Что важно знать о трансцендентной медитации
- ТМ проста не потому, что она упрощенная, и не потому, что это медитация для начинающих; скорее всего, она проста, потому что в ней есть неимоверная простота практики.
- Она естественна, потому что в ней нет никаких указаний или вмешательств.
- Она не требует усилий, потому что нет необходимости в концентрации или контроле.
- ТМ не является религией. Почти восемь миллионов людей всех вероисповеданий, а также люди, которые не исповедуют никакой религии, обучились ТМ за последние шестьдесят лет.
- Это не философия. ТМ — это техника, которую вы изучаете, а затем практикуете самостоятельно, ничего больше.
- Это не изменение образа жизни. Как только вы научитесь медитировать, вам не придется менять свою диету и внезапно начинать есть тофу (если вам это не нравится).
- И наконец, в нее не нужно верить. Вы можете на 100% быть скептиком, это не имеет никакого значения. Данная техника работает одинаково хорошо независимо от того, верите вы в нее или нет.
ТМ — это не приобретенный навык, который станет лучше после недель или месяцев практики. Вы овладеете ею за несколько дней, уделяя по паре часов, а затем она будет с вами на всю оставшуюся жизнь.
Как я уже упоминал ранее, ТМ практикуют в течение двадцати минут два раза в день, удобно устроившись на стуле (или на кровати, или где-то еще, где вам комфортно сидеть) с закрытыми глазами. Ее можно практиковать в уединении дома, но столь же легко и в поезде, самолете или автомобиле (если за рулем кто-то другой!). Это безмолвная техника, так что во время медитации вы никого не побеспокоите.
Однажды моим учеником был руководитель студии звукозаписи; когда я сказал, что во время медитации он может двигаться, его глаза в буквальном смысле наполнились слезами облегчения. В течение десятилетий он упорно трудился, пытаясь овладеть раз- личными медитативными техниками, которые требовали полной концентрации и контроля ума и тела. Он всегда чувствовал себя неудачником, потому что во время медитации у него каждый раз было слишком много мыслей в голове или вдруг хотелось почесаться, пошевелить ногой, чтобы устроиться поудобнее.
Если во время медитации вы почувствуете сонливость, вам не нужно бороться с ней. Все нормально! Если вы засыпаете, потому что устали, то обычно это длится минуту или две, а затем вы просыпаетесь отдохнувшим, освеженным и продолжаете свою практику. Это означает всего лишь то, что ваше тело нуждается в дополнительном глубоком отдыхе. Такие моменты являются частью медитации. Возможно, мысль о медитации и привлекает вас, но необходимость сидеть неподвижно в течение двадцати минут кажется слишком пугающей, а то и вовсе невозможной. И все же вы сможете! Я обучаю десятилетних детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), которые раньше не могли сидеть с закрытыми глазами более тридцати секунд, а сейчас им это нравится. Если им это под силу, то и вам тоже!
Почему так много людей думают, что медитировать трудно? Ответ прост: неверное понимание природы ума. В течение долгого времени преобладало мнение, что мысли являются врагами медитации: отвлекают, беспокоят и уменьшают ее эффективность, — а потому должны быть сведены к минимуму, а то и полностью устранены.
Я обучал медитации Опру Уинфри. Однажды она сказала, что думала так же. По ее словам, у нее не получалось медитировать, потому что в голове было слишком много мыслей, которые никак не удавалось остановить. После первого опыта трансцендентальной медитации Опра почувствовала явное облегчение. «Это так гуманно», — сказала она, комментируя очень щадящую природу данной практики. Опра была настолько довольна своим опытом, что попросила обучить всех четырехсот членов своей команды в Harpo, ее производственной компании, и Oprah Winfrey Network.
Отрывок предоставлен для публикации издательством Альпина Паблишер.
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