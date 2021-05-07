Как стоматолог Тамаз Мчедлидзе, стартовав с капиталом в $15 000, построил в Петербурге крупнейшую медицинскую империю МЕДИ

Строя свою империю, доктор медицинских наук Мчедлидзе находил общий язык со всеми: американскими бизнесменами и постсоветскими управленцами, депутатами ЗАКС и петербургской интеллигенцией. Днем он договаривался о поставках медоборудования, а вечером на ужине с писателем Даниилом Граниным и академиком Игорем Спасским обсуждал вопросы мироздания. В 2003 году, в честь 300-летия Петербурга, Тамаза Мчедлидзе наградили медалью за вклад в развитие города, а потом не раз звали на госслужбу. Но бизнесмен вежливо отказывался — внедрение рыночных механизмов в медицине ему ближе и интереснее.

Может ли молодой стоматолог создать подобную компанию сейчас, в Петербурге 2020-х? Мчедлидзе объясняет, что в новой реальности для этого понадобится куда больше инвестиций и лидерской харизмы: «Премиум-сегмент одними деньгами не сделаешь, даже если взять отдельных крутых специалистов. Ты же не можешь купить отдельных пчел — нужно весь улей создавать, всю команду и систему».