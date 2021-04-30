3 самых уважаемых пластических клиники Петербурга, где ждут очереди пациенты со всей страны

Первые (и до сих пор лучшие!) пластические хирурги России, начав работу плечом к плечу, диссектором к зажиму, в эпоху до «Титаника» и «Брата», сформировали к двадцатым годам XXI века непобедимый триумвират клиник эстетической медицины. Драмы, крушения, экзальтированные толпы и ответ на вопрос, в чем сила, — в их истории есть всё.

Основатели этих клиник — плюс-минус ровесники, которые начали трудиться после выпуска из медвузов в конце 1980-х—начале 1990-х. Двое из них успели поработать в полусекретном Институте красоты на Гороховой, куда с застойных времен на типовую перепрошивку приезжали почти все узнаваемые эстрадники и члены ЦК. Но то ли ветер перемен, то ли очередной мейковер Мадонны толкнули юных хирургов от операций жанра «ягода-малина» на поиски новых техник и современных методов. Артур Рыбакин и Денис Агапов увлеклись эндоскопией, о которой услышали от выездных коллег кафедры челюстно-лицевой хирургии Первого медицинского университета им. Павлова. Первыми в стране они провели с помощью такого точечного доступа маммопластику, а первыми в мире — операцию в виртуальных шлемах на средней трети лица и височной области. Вмешательства делались буквально наощупь. Теоретических знаний отчаянно не хватало: по рукам ходили ксерокопии переводных руководств по пластической хирургии, а на русском можно было прочесть только труды Ильи Фришберга 1984 года об отопластике и блефаропластике.