Банк хранения зубов, хирург в AR-очках, КТ и МРТ через искусственный интеллект: чего ждать от медицины в ближайшие 10 лет

Когда нас начнут оперировать роботы-хирурги?

Первый петербуржец был прооперирован роботом еще в 2009 году — 500-килограммовой установкой Da Vinci с четырьмя механическими руками. Но она не принимает самостоятельных решений: операцией управляют руки и голова хирурга. Благодаря роботизированной технике врач может лучше контролировать мелкие движения и работать инструментами с точностью до долей миллиметров. Такие операции по-прежнему стоят дорого, их проводят только в сложных случаях — не при аппендиците, а для лечения рака простаты или удаления почки. Скорее всего, так же, как IT-компании доказывают нам безопасность беспилотных автомобилей, когда-то они будут доказывать и преимущество робота перед человеком в операционной. Но думаю, подобные этические вопросы возникнут перед нами лишь через 30-40 лет.