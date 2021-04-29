Банк хранения зубов, хирург в AR-очках, КТ и МРТ через искусственный интеллект: чего ждать от медицины в ближайшие 10 лет

В Имперском колледже Лондона хирурги уже проводят операции пациентам в очках дополненной реальности, а жители США отдают выпавшие зубы на хранение в toothbanks. «Собака.ru» узнала у петербургских врачей, какие революционные медицинские технологии стоит ждать в ближайшие 10-20 лет.
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Рассказывает Антон Глобин – к.м.н., хирург с 24-летним стажем, колопроктолог, онколог, флеболог. Главный врач Американской Медицинской Клиники.
Когда нас начнут оперировать роботы-хирурги?
Первый петербуржец был прооперирован роботом еще в 2009 году — 500-килограммовой установкой Da Vinci с четырьмя механическими руками. Но она не принимает самостоятельных решений: операцией управляют руки и голова хирурга. Благодаря роботизированной технике врач может лучше контролировать мелкие движения и работать инструментами с точностью до долей миллиметров. Такие операции по-прежнему стоят дорого, их проводят только в сложных случаях — не при аппендиците, а для лечения рака простаты или удаления почки. Скорее всего, так же, как IT-компании доказывают нам безопасность беспилотных автомобилей, когда-то они будут доказывать и преимущество робота перед человеком в операционной. Но думаю, подобные этические вопросы возникнут перед нами лишь через 30-40 лет.
Искусственный интеллект (ИИ) научится ставить диагноз лучше, чем врач?
Первый искусственный медицинский интеллект в России зарегистрировали еще год назад, но у него скромный набор функций — анализ информации в электронных медкартах и вычисление риска развития атеросклероза. Скорее всего, уже через 5 лет ИИ будет повсеместно использоваться для дерматоскопии — исследования родинок и родимых пятен на предмет меланомы, а также для оценки результатов КТ и МРТ. Потому что компьютер обладает большей точностью в анализе мелких деталей. Но в искусственном интеллекте мы видим потенциального помощника врача, а не его замену — ставить диагноз и назначать лечение человеку может только человек.
Зачем хирургу очки дополненной реальности?
Применение AR-технологий — еще один тренд медицины будущего. В петербургских клиниках их пока не используют, но, например, в Имперском колледже Лондона хирурги уже проводили реконструктивные операции пациентам с тяжелыми травмами ног в очках смешанной реальности Microsoft HoloLens. Дело в том, что в таких операциях критически важно расположение кровеносных сосудов, окружающих разрыв: и с помощью AR удалось наложить галографические проекции снимков сосудов на оперируемую ногу. Технологии дополненной реальности смогут давать хирургам подсказки — не заходи сюда, это опасная зона
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Рассказывает Константин Ронкин — президент Бостонского Института Эстетической Медицины (БИЭМ) и трендсеттер в области стоматологии.
Когда стоматологи научатся выращивать нам зубы?
Американцы уже отказываются от услуг зубной феи и передают выпавшие зубы на хранение в toothbanks – банки зубных стволовых клеток. На случай того, что современная наука дойдет до возможности создавать на основе их новую улыбку. Несмотря на всю сложность в вопросах регенерации твердых тканей, положительные результаты работы в этой области уже имеются. Возможно, через 10 лет у нас в запасе будет не два сета зубов — молочные и коренные — а бесконечное множество. В этом случае вживление титановых имплантатов и протезирование керамикой отойдут на второй план.
Будут ли роботы лечить нам пульпит и устанавливать импланты?
FDA (американский аналог Минздрава — Прим. ред.) уже зарегистрировало первого робота, проводящего имплантацию зубов — манипуляции во рту проводятся руками машины, но под руководство стоматолога-хирурга. Плюсы применения роботизированной техники — точность движений и исключение человеческого фактора. Минусы — высокая стоимость технологии. Пока для ее повсеместного внедрения нет экономических предпосылок. Когда каждая стоматологическая клиника в Петербурге станет цифровой? Если не через 5, то уже через 10 лет. Полная диджитализация стоматологии неизбежна. Уже сейчас в идущих в ногу со временем клиниках вместо гипсовых слепков используют цифровые оттиски зубов, все планирование лечения происходит в виртуальном пространстве, а модели зубов печатаются на 3D-принтере.
Когда каждая стоматологическая клиника в Петербурге станет цифровой?
Если не через 5, то уже через 10 лет. Полная диджитализация стоматологии неизбежна. Уже сейчас в идущих в ногу со временем клиниках вместо гипсовых слепков используют цифровые оттиски зубов, все планирование лечения происходит в виртуальном пространстве, а модели зубов печатаются на 3D-принтере.
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