Мифы и заблуждения о 10 самых популярных ЗОЖ-продуктах: овсяное молоко, льняное масло и топинамбур

1. Овсяное молоко

Как правило, из-за технологии изготовления растительное молоко изначально лишено полезных витаминов. Поэтому его дополнительно обогащают кальцием, витаминами группы В, калием, йодом — с этой точки зрения оно может принести пользу для организма. Овсяное молоко должно состоять из геркулеса, воды и быть обогащено витаминами. В противном случае (когда в составе присутствуют сахарозаменители, подсластители и консерванты) продукт покупать не стоит.

Люди, желающие похудеть, употребляя овсяное молоко вместо обычного, могут набрать вес, поскольку его калорийность выше калорийности коровьего молока и составляет 63 ккал на 100 грамм. В среднем можно пить один — два стакана в день без вреда для организма. Его не стоит употреблять людям с непереносимостью глютена, а также больным сахарным диабетом. Переходить на овсяное молоко имеет смысл только людям с лактозной недостаточностью.