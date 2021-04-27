Мифы и заблуждения о 10 самых популярных ЗОЖ-продуктах: овсяное молоко, льняное масло и топинамбур

Правда ли, что термостатный йогурт полезнее обычного, а сироп топинамбура ничем не лучше белого сахара? Анна Турушева (PhD, MD, доцент кафедры семейной медицины СЗГМУ им. Мечникова, врач-диетолог Медицинского центра СКА) специально для «Собака.ru» проанализировала состав самых популярных ЗОЖ-продуктов.
1. Овсяное молоко
Как правило, из-за технологии изготовления растительное молоко изначально лишено полезных витаминов. Поэтому его дополнительно обогащают кальцием, витаминами группы В, калием, йодом — с этой точки зрения оно может принести пользу для организма. Овсяное молоко должно состоять из геркулеса, воды и быть обогащено витаминами. В противном случае (когда в составе присутствуют сахарозаменители, подсластители и консерванты) продукт покупать не стоит.
Люди, желающие похудеть, употребляя овсяное молоко вместо обычного, могут набрать вес, поскольку его калорийность выше калорийности коровьего молока и составляет 63 ккал на 100 грамм. В среднем можно пить один — два стакана в день без вреда для организма. Его не стоит употреблять людям с непереносимостью глютена, а также больным сахарным диабетом. Переходить на овсяное молоко имеет смысл только людям с лактозной недостаточностью.
2. Гречишный чай
Чай из чёрной татарской гречихи обладает противоотёчным свойством, снижает уровень плохого холестерина в крови, улучшает когнитивные функции, способствует росту нормальной микрофлоры кишечника, используется для снижения веса. В составе отсутствует кофеин, есть мио-инозитол, который помогает нормализовать гормональный фон у женщин с инсулинорезистентностью и поликистозом яичников, а также рутин, благодаря чему имеет противовоспалительный эффект.
Его могут смело пить те, кто страдает бессонницей, гипертонической болезнью, высоким артериальным давлением, аллергией на глютен. За счёт выраженного антиоксидантного и противовоспалительного эффекта, чай будет полезен людям с ревматоидным артритом, воспалительными заболеваниями кишечника.
3. Рисовые хлебцы
Рисовые хлебцы — хорошая альтернатива обычному хлебу и подходящий вариант для страдающих непереносимостью глютена. Самое главное преимущество продукта заключается в том, что он содержит витамины группы B, кальций, селен, железо, фосфор и клетчатку, которая создаёт чувство сытости, замедляет усвоение жиров, выводит из организма токсины и шлаки, способствует увеличению количества полезных бактерий в составе кишечной микрофлоры. Хлебцы отлично подойдут для профилактики запоров, а также людям с непереносимостью глютена.
Во время покупки обязательно обрашайте внимание на состав: на первом месте должна стоять рисовая мука грубого помола, а потом вода и соль, тогда продукт будет содержать больше питательных веществ. Если в начале списка увидите муку высшего сорта — брать не стоит, потому что на самом деле производитель предлагает вам купить пшеничные хлебцы с добавлением риса.
Продукт может вызвать вздутие живота и боли в желудке у людей, которые только начинают вести здоровый образ жизни и не привыкли есть клетчатку в большом количестве. Если вы чувствуете негативный эффект, стоит сократить количество до 1-2 штук в день или чередовать разные виды хлебцев.
4. Сироп из топинамбура
Он обладает выраженным противовоспалительным эффектом, снижает артериальное давление и уровень холестерина, повышает устойчивость к физическим нагрузкам, улучшает мозговую деятельность, содержит фруктоолигосахариды, которые способствуют росту нормальной микрофлоры кишечника и усвоению кальция. Хорошо употреблять с молочными продуктами, например, с йогуртом или творогом в качестве профилактики остеопороза. Дневная норма без вреда для организма — 2-3 ложки. Это хорошая альтернатива сахару.
Из минусов — сироп калорийный (одна чайная ложка содержит 7 ккал). Могут быть аллергические реакции. Сироп может вызывать вздутие живота, послабление стула, кандидоз.
Хорошо подойдёт при заболеваниях суставов, кишечника, при профилактике дисбактериоза, при диабете.
5. Цельнозерновой хлеб без муки
Цельнозерновой хлеб содержит витамин В1, магний, фосфор, железо, кремний и клетчатку, которая благотворно влияет на усвояемость питательных веществ и состояние желудочно-кишечного тракта. При покупке обращайте внимание на то, чтобы в списке ингредиентов на первом месте стояла мука цельнозерновая, грубого помола, обдирная, а подсластители, сахарозаменители, консерванты содержались в маленьком количестве или вовсе отсутствовали.
Норма потребления хлеба в день рассчитывается индивидуально и зависит от уровня физической активности человека. Например, согласно приказу №330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации в условиях стационара» людям, получающим в больницах основной вариант стандартной диеты, рекомендуют употреблять 150 грамм отрубного хлеба, пшеничного — 200 грамм.
6. Льняное масло
Льняное масло снижает уровень плохого холестерина в крови, приводит в норму артериальное давление, улучшает состояние кожи и метаболизм. Это очень полезный продукт, который в сравнении с другими маслами содержит больше всего омега-3 жирных кислот, повышающих усвояемость йода. В норме мы должны потреблять 250 – 500 мг омега-3 в день, что соответствует 5-10 граммам льняного масла или 1-2 чайным ложкам.
Важно помнить, что на нём нельзя жарить, поскольку во время термической обработки жирные кислоты переходят в свободные радикалы, и масло становится опасным для нашего организма. Продукт хорошо подойдёт в качестве заправки для салатов и каш. Во время покупки в магазине обращайте внимание, чтобы на этикетке было написано: «Нерафинированное льняное масло прямого отжима».
7. Кокосовые чипсы
В продукте содержится большое количество аминокислот, антиоксидантов, витаминов группы B, E, K, C, меди, фосфора, железа, цинка и клетчатки, которая способствует росту нормальной микрофлоры и снижает уровень холестерина в крови. Считается, что в составе кокосовых чипсов — много жирных кислот средней цепочки, в том числе коньюгированной лиониевой кислоты, употребление которой помогает снизить вес, обрести энергию. Правда, если вы хотите заменить кокосовыми чипсами картофельные, чтобы снизить вес, — это не самая лучшая идея, поскольку они калорийные (в среднем 560 ккал).
В составе есть соль, поэтому чипсы стоить ограничить людям с повышенным артериальным давлением и склонным к отёчности.
8. Чипсы нори
Чипсы нори содержат йод, витамины А, В1, С, кальций, калий и соли альгиновой кислоты, которые освобождают организм от токсинов и шлаков. Существует диета для северных народов Nordic Diet, согласно которой нужно съедать пять грамм водорослей в день для поддержания здоровья организма. Снеки можно использовать как альтернативу соли — добавлять в еду, например, к рису.
Как правило вегетарианцы пропагандируют водоросли как источник белка, но вещество в чипсах на самом деле неполноценное, поскольку там нет всех необходимых аминокислот. В реальности в 100 граммах нори содержится всего 8 % белка от суточной нормы, из которых усваивается примерно 40%.
Чипсы нужно ограничивать людям с заболеванием щитовидной железы, гипертиреозом, аутоиммунным тиреоидитом, а также тем, кто хочет снизить вес, поскольку чипсы нори довольно калорийные — 500 ккал на 100 грамм. Поэтому советую есть их в небольшом количестве — 35 грамм в день.
9. Итальянские хлебцы
Хлебцы содержат питательные вещества и витамины группы В, но в меньшем количестве, чем, например, цельнозерновой хлеб. Нельзя сказать, что это суперполезный продукт, но его вполне можно выбирать как альтернативу булочкам и печеньям. В качестве десерта его можно употреблять 100 грамм в день без вреда для организма.
От итальянских хлебцев стоит отказаться людям с непереносимостью глютена, аллергией на пшеницу и тем, кто пытается снизить вес, поскольку средняя калорийность продукта — 500 ккал на 100 грамм.
10. Термостатный йогурт
Он полезнее, чем обычный йогурт, поскольку готовится при более низких температурах (20-40 градусов), что позволяет сохранять активность бифидобактерий, а также содержит большое количества кальция и фосфора. Термостатный йогурт помогает обогатить кишечную микрофлору, способствует избавлению от излишков холестерина, нормализует уровень глюкозы в крови. Правда, его не стоит употреблять людям с лактозной недостаточностью или аллергией на молочный белок. Для поддержания здоровья организма в принципе достаточно будет съедать от 150 до 300 грамм в день.
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