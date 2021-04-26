Как перестать зависеть от чужого одобрения? Есть целая рационально-эмоционально-поведенческая терапия!

«Я должен получать любовь и одобрение от всех людей, которые имеют для меня значение» — очень опасное иррациональное убеждение, которое может испортить вам жизнь. Американские психотерапевты и создатели рационально-эмоционально-поведенческой терапии Альберт Эллис и Роберт Хаппер объясняют, как помочь себе справиться с излишней потребностью в чужих положительных оценках.
Детям, по вполне понятным причинам, требуется помощь (особенно от родителей), чтобы расти здоровыми и счастливыми. Вовсе не обязательно, что они зачахнут, если их не будут одобрять и любить. Однако ребенок напрямую зависит от взрослых в том, что касается физических потребностей, — еды, жилья, одежды и здоровья. Детям сложно себя защитить, в том числе в общении, когда их постоянно критикуют. Если взрослый говорит ребенку, что тот — бесполезный и никчемный, ребенок не может ответить или сказать себе: «Да какая разница, что мне говорят! Я знаю, что я не такой, и ценю себя». Дети обычно принимают за правду негативные оценки, и зачастую их это калечит.
Взрослому человеку не обязательно вести себя как ребенок. Если кому-то на тебя наплевать, всегда можно отвоевать свою ценность. Если другие подвергают тебя беспрестанной критике, можно остановиться и задать себе Вопрос: «Разве я в самом деле такое ничтожество, как считает Джонс? Откуда ему знать? Почему я должен принимать это за правду?»
Взрослый человек может разными способами реагировать на неодобрение других людей: он может допускать это неодобрение, что-то с ним делать и затем выходить из всего этого относительно безболезненно. Негатив и критика, направленные на нас, никогда не будут нам нравиться, но можно научиться терпимо относиться к ним и извлекать из них пользу.
Если вы уверены, что обязательно должны получать одобрение, знайте — вы вредите себе
- Требовать, чтобы все значимые для вас люди вас любили, — бесполезно, это недостижимая цель. Если даже девяносто девять человек из ста вас будут любить, всегда останется один, который не будет.
- Даже если вы ждете любви от ограниченного числа людей, будьте готовы к тому, что не все они смогут дать вам ее. Кто-то может оказаться практически неспособным к любви. Кому-то вы можете не нравиться по сугубо субъективным причинам, которые никак от вас не зависят (например, потому, что у вас карие глаза, а не голубые). Другие будут пренебрегать вами из-за каких-то своих предубеждений, о которых вы можете даже не догадываться.
- Когда вы убеждены, что «нуждаетесь» в любви, вы беспокоитесь о том, как сильно и как долго вас будут любить и принимать. Даже если ваш друг, брат или босс относятся к вам именно так, как вам хочется, вы будете все время переживать. Достаточно ли хорошо они ко мне относятся? А сохранится ли это отношение через несколько дней? А через год? И конечно, с такими мыслями вы просто будете в постоянной панике!
- Когда вы ожидаете абсолютной любви от окружающих, приходится думать, что вы должны быть лучше всех. А так быть не может, да и не должно — даже если у вас вполне приятный характер и множество хороших качеств.
- Если вы будете постоянно завоевывать чье-то расположение, на это будет уходить столько времени и сил, что их просто не хватит ни на что другое. Вы будете жить, ориентируясь на чужие ожидания, а не на собственные цели. Кроме того, есть большой риск все время оказываться крайним — эдаким козлом отпущения.
- Парадокс: чем больше вы ищете чужого расположения, тем меньше люди уважают вас и заботятся о вашем мнении. Они могут получать приятные эмоции от вас, но при этом будут считать вас слабой личностью, не будут ценить. Наконец, стараясь завоевать внимание, вы можете людям просто надоесть, наскучить, и у них пропадет всякое желание с вами общаться.
- Нужно помнить: даже если вас любят, отношения — это не всегда сплошной праздник. Иногда может быть скучно, иногда — трудно. Наличие другого человека в вашей жизни означает, что ему нужно уделять время, тратить на него силы — чтобы дать ему поддержку, внимание, заботу, участие. Когда вы сосредоточены только на том, что человек вам нужен, то зачастую игнорируете его потребность в развитии и росте. Ваша избыточная потребность в любви блокирует ее созидательное начало.
Значит ли это, что мне совсем не надо думать об одобрении и признании? Конечно, нет
- Желание обмениваться мнениями и взглядами с другими людьми и наслаждаться общением — совершенно здоровая вещь. Очень редким людям не нравится никакое общение (ни с кем и никогда).
- Желание, чтобы вас принимали, вполне нормально. Можно ли жить, не имея желаний? Согласно Бхагавад-гите сильная личность равнодушна к почитанию и оскорблению, холодности и теплоте, удовольствию и боли: она свободна от привязанностей. Кто-то считает это образцом для подражания. Но мы сомневаемся, что так уж много людей способны достичь такого состояния. И мы не думаем, что устраниться от мира полностью — такая уж хорошая идея. Если вам угодно, конечно, ибавляйтесь от желаний. От желаний нереалистичных и разрушительных, но не от всех же подряд!
- Когда вам сильно хочется получить какую-то вещь или добиться разрешения на что-то, одобрение бывает далеко не лишним — например, это может быть одобрение родителей, учителей или начальника. В любых отношениях нам не обойтись без некоторой степени одобрения.
Как найти золотую середину
Итак, здоровое желание принятия — это нормально, а слишком сильная потребность в одобрении — нет. Как же найти золотую середину? Самое главное — признать проблему, увидеть, что у вас есть нездоровая (чрезмерная) потребность в одобрении и любви. Затем нужно изучить проявления этой потребности. А затем — начать их менять.
- Спрашивайте себя, чего вы хотите на самом деле, а не чего от вас хотят или ждут другие. Периодически задавайте себе Вопрос: «Я делаю это, потому что действительно так хочу? Или я снова пытаюсь доставить удовольствие другим?»
- Начав делать то, чего хотите вы сами, доверяйте себе и не бойтесь, что у вас что-то не получится. Однако в безрассудство ударяться тоже не надо. Даже если вас будут критиковать и смеяться над вами (вместо того, чтобы просто указать на ошибки), это не ваша проблема, а тех людей, которые это делают. Вы будете учиться на своем опыте, и какая разница, что они думают?
- Больше фокусируйтесь на том, чтобы любить самому, а не завоевывать чье-то расположение. Наполненная жизнь — не пассивное ожидание и получение, а активное участие в своих делах и отношениях. Точно так же, как вы заставляете себя заниматься йогой, играть на пианино или ходить каждый день на работу, можно сподвигнуть себя на то, чтобы помогать другим людям, уделять им внимание. Дарить любовь, а не ждать, что ее подарят вам. И тогда ваша нездоровая «нужда» в ней, скорее всего, отпадет сама собой.
- Помимо всего прочего, не ставьте собственную ценность в зависимость от того, сколько любви вы получаете. Подлинная ценность человека совсем не связана с этим. Ее нельзя «заслужить». Неважно, насколько вас одобряют или ценят другие. Они дают вам, как отметил Роберт Ш. Хартман, всего лишь внешнюю оценку. Им не дано увидеть вашу внутреннюю ценность, даже если эти люди вас любят. Если она вообще существует, эта внутренняя ценность (в чем мы серьезно сомневаемся — она больше похожа на кантианскую «вещь в себе»), то только лишь потому, что вы сами решили, что такая ценность у вас должна быть. И она будет такой, какой вы сами ее определите. Вы будете «хорошим» и «достойным», потому что сами о себе так думаете, а не потому, что кто-то наградил вас такими званиями.
Это очень важный момент: нет никакой необходимости оценивать себя и свою жизнь с точки зрения чужого мнения. Вы можете сами выбирать, как думать о себе. И тогда вы научитесь ощущать свою ценность независимо от отношения других.
Нуждаясь в одобрении со стороны другого человека, вы перекладываете на него ответственность за то, насколько «ценным» будете себя ощущать. Перестаньте вообще себя постоянно оценивать, определять, стоите вы чего-то или не стоите. И ваша «нужда» в чужом одобрении начнет исчезать. Постепенно отказываясь от потребности в сторонних оценках, вы увидите, насколько легче станет не оценивать себя в глобальном плане. Через какое-то время вы придете к безусловному принятию. Начнете ценить себя просто потому, что вы есть, — этого достаточно, чтобы получать от жизни удовольствие.
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