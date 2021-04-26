Как перестать зависеть от чужого одобрения? Есть целая рационально-эмоционально-поведенческая терапия!

Как найти золотую середину

Итак, здоровое желание принятия — это нормально, а слишком сильная потребность в одобрении — нет. Как же найти золотую середину? Самое главное — признать проблему, увидеть, что у вас есть нездоровая (чрезмерная) потребность в одобрении и любви. Затем нужно изучить проявления этой потребности. А затем — начать их менять.

Спрашивайте себя, чего вы хотите на самом деле, а не чего от вас хотят или ждут другие. Периодически задавайте себе Вопрос: «Я делаю это, потому что действительно так хочу? Или я снова пытаюсь доставить удовольствие другим?»

Начав делать то, чего хотите вы сами, доверяйте себе и не бойтесь, что у вас что-то не получится. Однако в безрассудство ударяться тоже не надо. Даже если вас будут критиковать и смеяться над вами (вместо того, чтобы просто указать на ошибки), это не ваша проблема, а тех людей, которые это делают. Вы будете учиться на своем опыте, и какая разница, что они думают?

Больше фокусируйтесь на том, чтобы любить самому, а не завоевывать чье-то расположение. Наполненная жизнь — не пассивное ожидание и получение, а активное участие в своих делах и отношениях. Точно так же, как вы заставляете себя заниматься йогой, играть на пианино или ходить каждый день на работу, можно сподвигнуть себя на то, чтобы помогать другим людям, уделять им внимание. Дарить любовь, а не ждать, что ее подарят вам. И тогда ваша нездоровая «нужда» в ней, скорее всего, отпадет сама собой.

Помимо всего прочего, не ставьте собственную ценность в зависимость от того, сколько любви вы получаете. Подлинная ценность человека совсем не связана с этим. Ее нельзя «заслужить». Неважно, насколько вас одобряют или ценят другие. Они дают вам, как отметил Роберт Ш. Хартман, всего лишь внешнюю оценку. Им не дано увидеть вашу внутреннюю ценность, даже если эти люди вас любят. Если она вообще существует, эта внутренняя ценность (в чем мы серьезно сомневаемся — она больше похожа на кантианскую «вещь в себе»), то только лишь потому, что вы сами решили, что такая ценность у вас должна быть. И она будет такой, какой вы сами ее определите. Вы будете «хорошим» и «достойным», потому что сами о себе так думаете, а не потому, что кто-то наградил вас такими званиями.

Это очень важный момент: нет никакой необходимости оценивать себя и свою жизнь с точки зрения чужого мнения. Вы можете сами выбирать, как думать о себе. И тогда вы научитесь ощущать свою ценность независимо от отношения других.

Нуждаясь в одобрении со стороны другого человека, вы перекладываете на него ответственность за то, насколько «ценным» будете себя ощущать. Перестаньте вообще себя постоянно оценивать, определять, стоите вы чего-то или не стоите. И ваша «нужда» в чужом одобрении начнет исчезать. Постепенно отказываясь от потребности в сторонних оценках, вы увидите, насколько легче станет не оценивать себя в глобальном плане. Через какое-то время вы придете к безусловному принятию. Начнете ценить себя просто потому, что вы есть, — этого достаточно, чтобы получать от жизни удовольствие.