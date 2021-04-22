«Эпоха мастурбации и сексуального воздержания»: почему нам надоело заниматься сексом друг с другом

Почему снижается сексуальная активность?
Хронический стресс, замещение живого общения социальными сетями, завышенные ожидания от сексуальных отношений (секс должен быть впечатляющим), страх неудачи (особенно ярко выражен у перфекционистов), снижение интереса к совместной жизни и браку, доступность суррогатной сексуальности (порно, вебкам-моделинг, секс-игрушки) — всё это снижает интерес к сексуальным отношениям.
Правда ли, что люди часто предпочитают партнёрам секс-игрушки?
Я бы не говорила так утвердительно, хотя секс-игрушки сейчас используются довольно широко. Когда речь идёт о мастурбации, не имеет значения — использует человек секс-игрушки или смотрит порнофильм — это ответ окружающему миру с его высокими требованиями к качеству жизни.
Любой контакт с человеком требует эмпатии, учёта интересов партнёра, ответственности, а с секс-игрушками ничего этого делать не нужно. Девайсы становятся с каждым годом всё более эффективными и разнообразными, а самое главное — могут подарить ощущения, которые не всегда можно воспроизвести во время полового акта.
Могут ли секс-игрушки и порнофильмы навредить сексуальности?
Есть разные мнения на этот счёт. Например, частый просмотр порно связывают с низкой привязанностью к партнёру. Человек предпочитает телосложение и сексуальное поведение порноактёров. Подобная ситуация не укрепляет отношения.
Порнография, транслирующая насилие и мужское доминирование, рассматривается как пропаганда объективации женщины (девушку воспринимают лишь как сексуальный объект), что вызывает массу протестов со стороны защитников прав женщин.
Учёные из Австралии в прошлом году выявили широкое распространение гендерного неравенства в порнографии. Во время исследования порнофильмы, транслирующие сцены насилия и мужского доминирования составляли от 5 до 75 процентов от общего числа.
Но порнофильмы и секс-игрушки также могут положительно влиять на сексуальность и являться дополнительной «вишенкой на торте», когда у мужчин и женщин есть успешный сексуальный опыт. Ряд зарубежных исследований показал, что женщинам полезно просматривать эротические фильмы, поскольку полученную в них информацию девушки используют в партнёрском сексе. Кроме того, сам по себе просмотр порно повышает интерес к сексуальной сфере жизни.
Подростки также обычно обучаются сексуальному поведению во время просмотра порнофильмов. Это полезно, когда в семье мало уделяют времени половому воспитанию, а в образовательных учреждениях нет программ сексуального просвещения. В этом случае важно, чтобы фильмы не отличались специфичными сценариями, такими как педофилия или садомазохизм.
Не всегда просмотр порно в юном возрасте несёт пользу. Тревожным, инфантильным, эгоцентричным и застенчивым молодым людям проще смотреть в одиночку порно, чем строить реальные отношения с человеком.
Ведь здесь не будет неудач и разочарований. В этом случае просмотр порно может затормозить развитие навыков общения, сформировать стереотипы сексуального возбуждения и сексуальных действий, которые трудно или невозможно реализовать в партнерском сексе. В будущем это может привести к дезадаптации в сексуальных отношениях.
Сексуальными игрушками часть молодых людей к 25 годам могут компенсировать недостаток половой жизни с реальным партнёром. Если до этого времени половая жизнь не начата, то уже порядка 30 процентов (особенно мужчин) могут и не начать её в дальнейшем, потому что от них будут ждать совершенно другого поведения, чем то, которое они готовы продемонстрировать.
Вебкам-моделинг также может негативно сказываться на желании реальных сексуальных отношений. Он проще, не требует напряжения, можно его прекратить и защититься от разочарований.
Ещё в 2019 году учёные из Токийского университета выяснили, что каждый 10-й мужчина в стране в возрасте 40 лет является девственником. Как правило, у японцев в приоритете карьера, поэтому у них популярны онлайн-порнография, секс-игрушки и хентай. В прошлом году в Японии эксперты зафиксировали антирекорд: всего 872 тысячи младенцев появились свет (на 2,9 процентов ниже по сравнению с 2019 годом) и рекордное маленькое число зарегистрированных браков — 537 тысяч молодых семей (на 12,7 процентов ниже, чем в 2019 году). Снижение рождаемости в Стране восходящего солнца продолжается на протяжении пяти лет.
Грозит ли России японский сценарий?
Думаю, нет. что В России проживают очень разные народы со своими традициями. Многим людям не доступны предметы суррогатной сексуальности: девайсы, порнофильмы, вебкам-моделинг и так далее.
Тем не менее мы видим снижение интереса к сексуальным отношениям в семейных парах. Люди часто говорят, что на секс нет времени, быт убивает желание. Часто партнерам не хватает знаний о специфике женской и мужской сексуальности, а нереализованные ожидания ведут к разочарованиям. В результате техника полового акта становится неэффективной, в основном для женщин. Современные девушки, не получая удовольствия от секса, перестают приветствовать сексуальное поведение партнёра, в такой ситуации сексуальная активность постепенно начинает угасать.
Сколько может длиться сексуальный кризис?
Пока не вижу ничего, что бы изменило ситуацию. Сейчас люди акцентируют внимание на развитие собственной личности: «Главное событие в мире — моя жизнь». Это способствует повышению интереса к себе и снижает интерес к партнёру.
Однако это не значит, что сексуальная рецессия будет продолжаться бесконечно. Скорее всего, люди, которым интересно сексуальное общение, будут реализовывать его в том виде, в котором им хочется. Общество асексуалов помогло понять нам, что эта проблема была и раньше, просто мы о ней не задумывались. Мир не перевернулся с ног на голову и не мчится к катастрофе. Другое дело — рождаемость падает, но кроме снижения интереса к сексу, есть множество других причин: экономические трудности, позднее включение репродуктивных планов у женщин, конкуренция между карьерой и деторождением, изменения института брака.
Каких последствий нам стоит ожидать?
Трудно однозначно оценить последствия сексуальной рецессии. Возможно, нам стоит ожидать снижение коммуникации, влекущее за собой непрочность брака и полиаморию. А может и вовсе сексуальный кризис — это более осознанный подход к отношениям. Будем надеяться, что это всего лишь маятникообразные колебания в жизни общества.
Люди думают, что гармоничные сексуальные отношения должны формироваться спонтанно, и «естественно» поддерживаться в течение жизни. На самом деле эти ожидания нереалистичны. Для хороших сексуальных отношений необходимо правильное половое воспитание в семье и в обществе. Это поможет молодым людям успешно реализовывать сексуальность и получать удовольствие от процесса.
Сейчас мы сталкиваемся с серьёзными проблемами: родители не готовы заниматься половым воспитанием детей, поскольку сами его не получили. Сексуальное образование сегодня крайне поверхностно. В 2012 году приняли Федеральный Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Теперь специалисты должны очень осторожно рассказывать молодым людям о сексуальной сфере жизни, пытаться дать полноценную информацию о сексуальности и в то же время не задеть чьи-то убеждения, даже если они ошибочны. К сожалению, это превращает общение в формальность.
Формальное отношение чувствуется подростками, которые вынуждены искать другие способы решения своих проблем. В основном говорят об инфекциях, передающихся половым путём, об опасностях и последствиях нежелательной беременности — это вызывает у молодежи негативные ассоциации с половой жизнью, тревожность и препятствует гармонии в сексуальных отношениях. Всё это требует качественного пересмотра существующих программ образования и законодательных изменений.
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