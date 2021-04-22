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«Эпоха мастурбации и сексуального воздержания»: почему нам надоело заниматься сексом друг с другом

Казалось бы, приложения для знакомств и всеобщая толерантность должны были подарить нам новую сексуальную революцию. Но вышло наоборот: люди во всём мире пренебрегают сексом. «Собака.ru» поговорила с сексологом, доктором медицинских наук, профессором кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Анной Федоровой о том, почему снижается сексуальная активность и грозит ли России японский сценарий сексуальной регрессии.

Почему снижается сексуальная активность?

Хронический стресс, замещение живого общения социальными сетями, завышенные ожидания от сексуальных отношений (секс должен быть впечатляющим), страх неудачи (особенно ярко выражен у перфекционистов), снижение интереса к совместной жизни и браку, доступность суррогатной сексуальности (порно, вебкам-моделинг, секс-игрушки) — всё это снижает интерес к сексуальным отношениям.

Согласно последнему исследованию сексуальности, наши соседи-финны чаще предпочитают мастурбацию партнёрскому сексу. За 8 лет частота самоудовлетворения выросла на 10 процентов.

Правда ли, что люди часто предпочитают партнёрам секс-игрушки?

Я бы не говорила так утвердительно, хотя секс-игрушки сейчас используются довольно широко. Когда речь идёт о мастурбации, не имеет значения — использует человек секс-игрушки или смотрит порнофильм — это ответ окружающему миру с его высокими требованиями к качеству жизни.

Любой контакт с человеком требует эмпатии, учёта интересов партнёра, ответственности, а с секс-игрушками ничего этого делать не нужно. Девайсы становятся с каждым годом всё более эффективными и разнообразными, а самое главное — могут подарить ощущения, которые не всегда можно воспроизвести во время полового акта.

Могут ли секс-игрушки и порнофильмы навредить сексуальности?

Есть разные мнения на этот счёт. Например, частый просмотр порно связывают с низкой привязанностью к партнёру. Человек предпочитает телосложение и сексуальное поведение порноактёров. Подобная ситуация не укрепляет отношения.

Порнография, транслирующая насилие и мужское доминирование, рассматривается как пропаганда объективации женщины (девушку воспринимают лишь как сексуальный объект), что вызывает массу протестов со стороны защитников прав женщин.

Учёные из Австралии в прошлом году выявили широкое распространение гендерного неравенства в порнографии. Во время исследования порнофильмы, транслирующие сцены насилия и мужского доминирования составляли от 5 до 75 процентов от общего числа.

Но порнофильмы и секс-игрушки также могут положительно влиять на сексуальность и являться дополнительной «вишенкой на торте», когда у мужчин и женщин есть успешный сексуальный опыт. Ряд зарубежных исследований показал, что женщинам полезно просматривать эротические фильмы, поскольку полученную в них информацию девушки используют в партнёрском сексе. Кроме того, сам по себе просмотр порно повышает интерес к сексуальной сфере жизни.

Подростки также обычно обучаются сексуальному поведению во время просмотра порнофильмов. Это полезно, когда в семье мало уделяют времени половому воспитанию, а в образовательных учреждениях нет программ сексуального просвещения. В этом случае важно, чтобы фильмы не отличались специфичными сценариями, такими как педофилия или садомазохизм.

Не всегда просмотр порно в юном возрасте несёт пользу. Тревожным, инфантильным, эгоцентричным и застенчивым молодым людям проще смотреть в одиночку порно, чем строить реальные отношения с человеком.

Ведь здесь не будет неудач и разочарований. В этом случае просмотр порно может затормозить развитие навыков общения, сформировать стереотипы сексуального возбуждения и сексуальных действий, которые трудно или невозможно реализовать в партнерском сексе. В будущем это может привести к дезадаптации в сексуальных отношениях.

Сексуальными игрушками часть молодых людей к 25 годам могут компенсировать недостаток половой жизни с реальным партнёром. Если до этого времени половая жизнь не начата, то уже порядка 30 процентов (особенно мужчин) могут и не начать её в дальнейшем, потому что от них будут ждать совершенно другого поведения, чем то, которое они готовы продемонстрировать.

Вебкам-моделинг также может негативно сказываться на желании реальных сексуальных отношений. Он проще, не требует напряжения, можно его прекратить и защититься от разочарований.

Ещё в 2019 году учёные из Токийского университета выяснили, что каждый 10-й мужчина в стране в возрасте 40 лет является девственником. Как правило, у японцев в приоритете карьера, поэтому у них популярны онлайн-порнография, секс-игрушки и хентай. В прошлом году в Японии эксперты зафиксировали антирекорд: всего 872 тысячи младенцев появились свет (на 2,9 процентов ниже по сравнению с 2019 годом) и рекордное маленькое число зарегистрированных браков — 537 тысяч молодых семей (на 12,7 процентов ниже, чем в 2019 году). Снижение рождаемости в Стране восходящего солнца продолжается на протяжении пяти лет.

Грозит ли России японский сценарий?

Думаю, нет. что В России проживают очень разные народы со своими традициями. Многим людям не доступны предметы суррогатной сексуальности: девайсы, порнофильмы, вебкам-моделинг и так далее.

Тем не менее мы видим снижение интереса к сексуальным отношениям в семейных парах. Люди часто говорят, что на секс нет времени, быт убивает желание. Часто партнерам не хватает знаний о специфике женской и мужской сексуальности, а нереализованные ожидания ведут к разочарованиям. В результате техника полового акта становится неэффективной, в основном для женщин. Современные девушки, не получая удовольствия от секса, перестают приветствовать сексуальное поведение партнёра, в такой ситуации сексуальная активность постепенно начинает угасать.

Сколько может длиться сексуальный кризис?

Пока не вижу ничего, что бы изменило ситуацию. Сейчас люди акцентируют внимание на развитие собственной личности: «Главное событие в мире — моя жизнь». Это способствует повышению интереса к себе и снижает интерес к партнёру.

Однако это не значит, что сексуальная рецессия будет продолжаться бесконечно. Скорее всего, люди, которым интересно сексуальное общение, будут реализовывать его в том виде, в котором им хочется. Общество асексуалов помогло понять нам, что эта проблема была и раньше, просто мы о ней не задумывались. Мир не перевернулся с ног на голову и не мчится к катастрофе. Другое дело — рождаемость падает, но кроме снижения интереса к сексу, есть множество других причин: экономические трудности, позднее включение репродуктивных планов у женщин, конкуренция между карьерой и деторождением, изменения института брака.

Каких последствий нам стоит ожидать?

Трудно однозначно оценить последствия сексуальной рецессии. Возможно, нам стоит ожидать снижение коммуникации, влекущее за собой непрочность брака и полиаморию. А может и вовсе сексуальный кризис — это более осознанный подход к отношениям. Будем надеяться, что это всего лишь маятникообразные колебания в жизни общества.

Люди думают, что гармоничные сексуальные отношения должны формироваться спонтанно, и «естественно» поддерживаться в течение жизни. На самом деле эти ожидания нереалистичны. Для хороших сексуальных отношений необходимо правильное половое воспитание в семье и в обществе. Это поможет молодым людям успешно реализовывать сексуальность и получать удовольствие от процесса.

Сейчас мы сталкиваемся с серьёзными проблемами: родители не готовы заниматься половым воспитанием детей, поскольку сами его не получили. Сексуальное образование сегодня крайне поверхностно. В 2012 году приняли Федеральный Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Теперь специалисты должны очень осторожно рассказывать молодым людям о сексуальной сфере жизни, пытаться дать полноценную информацию о сексуальности и в то же время не задеть чьи-то убеждения, даже если они ошибочны. К сожалению, это превращает общение в формальность.

Формальное отношение чувствуется подростками, которые вынуждены искать другие способы решения своих проблем. В основном говорят об инфекциях, передающихся половым путём, об опасностях и последствиях нежелательной беременности — это вызывает у молодежи негативные ассоциации с половой жизнью, тревожность и препятствует гармонии в сексуальных отношениях. Всё это требует качественного пересмотра существующих программ образования и законодательных изменений.

Текст: Мария Агафонова.

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