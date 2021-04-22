«Эпоха мастурбации и сексуального воздержания»: почему нам надоело заниматься сексом друг с другом

Правда ли, что люди часто предпочитают партнёрам секс-игрушки?

Я бы не говорила так утвердительно, хотя секс-игрушки сейчас используются довольно широко. Когда речь идёт о мастурбации, не имеет значения — использует человек секс-игрушки или смотрит порнофильм — это ответ окружающему миру с его высокими требованиями к качеству жизни.

Любой контакт с человеком требует эмпатии, учёта интересов партнёра, ответственности, а с секс-игрушками ничего этого делать не нужно. Девайсы становятся с каждым годом всё более эффективными и разнообразными, а самое главное — могут подарить ощущения, которые не всегда можно воспроизвести во время полового акта.