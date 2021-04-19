В России зарегистрирован первый экспресс-тест для вакцинировавшихся от коронавируса

Тест, разработанный резидентом «Сколково» «Рапид БИО» совместно с компанией «Авивир», построен на методе иммуннохроматографического анализа — на основе реакции между антигеном и соответствующем ему антителом. Реагенты теста подобраны под вакцины, в первую очередь — «Спутник V». Для тестирования необходима капля крови. Результат определится через 15 минут с достоверностью 96%.

Пройти тестирование можно самостоятельно в домашних условиях. В комплекс с тестом входят спиртовая салфетка, стерильный ланцет, а также пипетки для переноса биообразца. Как пишет РБК со ссылкой на сооснователя «Рапид БИО» Семена Покацкого, тест будет полезен как перед вакцинацией, так и после — для контроля за образованием устойчивого иммунного ответа.