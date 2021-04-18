В ВОЗ обратили внимание на тревожные тенденции распространения коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает тенденцию роста уровня заболеваемости и смертности от коронавируса в последние недели как тревожную. Об этом сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, передает ТАСС.
По ее словам, на 12 апреля 2021 года в мире зафиксировали 135 646 617 случаев COVID-19 и 2 930 732 смертей. Число заразившихся за последние семь недель и количество летальных исходов за четыре недели растут. Вуйнович отметила, что прошлая неделя стала четвертой по количеству новых случаев за неделю. «Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», — добавила представитель ВОЗ.
Вуйнович подчеркнула, что в нынешних условиях следует в первую очередь уделять внимание оценке рисков и мерам безопасности при международных поездках. «ВОЗ разработала подробные рекомендации, основанные на оценке рисков, связанных с международными поездками, в контексте COVID-19, которые были предоставлены всем странам в декабре 2020 года и с тех пор периодически обновляются», — сказала она, комментируя ситуацию с ограничением авиасообщения между Россией и Турцией.
Кроме того, по словам Вуйнович, ситуация с выявлением новых вариантов коронавируса быстро развивается. «ВОЗ рекомендует, чтобы любые меры, введенные для ограничения их распространения, пересматривались с течением времени и базировались на эпидемиологической ситуации и условиях», — заключила она.
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