В ВОЗ обратили внимание на тревожные тенденции распространения коронавируса в мире

Вуйнович подчеркнула, что в нынешних условиях следует в первую очередь уделять внимание оценке рисков и мерам безопасности при международных поездках. «ВОЗ разработала подробные рекомендации, основанные на оценке рисков, связанных с международными поездками, в контексте COVID-19, которые были предоставлены всем странам в декабре 2020 года и с тех пор периодически обновляются», — сказала она, комментируя ситуацию с ограничением авиасообщения между Россией и Турцией.

Кроме того, по словам Вуйнович, ситуация с выявлением новых вариантов коронавируса быстро развивается. «ВОЗ рекомендует, чтобы любые меры, введенные для ограничения их распространения, пересматривались с течением времени и базировались на эпидемиологической ситуации и условиях», — заключила она.