«Ты же мать, соберись»! Почему эмоциональное выгорание у матерей — это действительно серьезно

«Материнство — это счастье!», – 3 года назад я повторяла эту фразу как мантру, часами успокаивая в ночи плачущую дочь. Она была здорова, все было в порядке, просто не спала. И я не спала. Казалось, что уничтожающее чувство усталости не пройдёт никогда. Успокаивало то, что я не была одинока в своих ощущениях.
Детские площадки оказались отличным пространством для нормализации эмоций. Почти все мамы говорили об очень схожих ощущениях: о недостатке сна, об усталости от вроде бы нетрудной, но такой однообразной работы по дому. А ещё — о растерянности перед шквалом информации обо всём на свете: о прививках, прикорме, товарах для ребёнка, о «развивашках», об одежде и обуви, о воспитании.
Заметив, что большинство мам испытывают подобные чувства, я стала изучать тему подробнее. Диагноз: эмоциональное выгорание – вот какому выводу я пришла. Что это такое? Почему раньше о таком и не слышали? Давайте разбираться.
Эмоциональное выгорание – состояние крайней степени истощения, которое сохраняется на протяжении длительного времени. Если деятельность человека тесно связана с контактами с другими людьми, требует постоянной эмоциональной вовлеченности и не оставляет возможности для регулярного качественного отдыха, он попадает в группу риска для развития синдрома эмоционального выгорания.
В последней редакции Международной классификации болезней (МКБ-11), «выгорание» официально признано заболеванием. Еще в этом документе сказано, что термин может использоваться только в профессионально среде. То есть, согласно этому документу, выгореть возможно только на работе. Получается, неработающая женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, выгореть не может? Может. Мама устает. Мама горит счастьем материнства и выгорает от усталости, от недостатка сна, от высокой ответственности, от однообразия, от обилия информации. Быть мамой – это самая важная в мире работа, которая отбирает все силы, а плата за неё – видеть, как растут дети.
Материнство как профессия: что важно знать
Сегодня быть матерью – это не просто родить (усыновить) ребенка. Задача современной мамы не ограничивается лишь обеспечением выживания ребенка до момента обретения самостоятельности. Для поколения наших прабабушек было нормальным родить 11 детей и радоваться, что 8 из них – выжили. Воспитание детей еще каких-то полтора века назад сводилось, в основном, к вовлечению детей в деятельность всей семьи. Современная молодая мама погружена в новую роль настолько, что меняется весь образ ее жизни: распорядок дня, социальные контакты, содержание деятельности.
40 из 50 опрошенных мной на обычных детских площадках Петербурга мам приостановили трудовую деятельность с появлением ребенка. Их основное занятие на момент опроса – материнство. Да, они не работают в традиционном понимании этого слова. Но все они горько усмехнутся, когда кто-то напомнит, что вообще-то они находятся в декретном «отпуске».
«Раньше и в поле рожали», «в былые времена и по 10 детей было и не жаловались», «раньше и стирали руками, и готовили в печи, и огород содержали – и ничего, от чего ты там устаёшь», «ты молодая и сильная, у тебя нормальный здоровый ребенок – что ты жалуешься?» – это лишь малая часть обидных фраз, которыми чувства мамы обесцениваются. К сожалению, от одного лишь напоминания о том, как тяжело жилось прошлым поколениям и как повезло нынешнему, чувство усталости у мамы никуда не девается. Усталость остается, и к ней добавляются чувство вины и собственной неполноценности. У роста уровня эмоционального выгорания мамы есть целый ряд причин.
Общество стало более детоцентристским
Современная модель материнства отличается тем, что быть мамой – это каждый день и без перерывов посвящать свою деятельность уходу за ребенком. Еще никогда теме детства не уделялось столько внимания. От мамы ждут, что она будет знать о ребенке все на свете, тщательно продумает все до мелочей (начиная с пустышки и заканчивая методами лечения и подходами к воспитанию). Теперь не получится растить ребенка так, как подскажет мама: важно иметь собственное мнение обо всех аспектах воспитания. В потоке информации очень легко запутаться и сложно найти ориентиры. Мама устает, потому что каждый день ей приходится принимать решения по десяткам самых разнообразных вопросов.
Личностный кризис из-за сужения социальной роли
В досоветскую эпоху весь жизненный путь женщины сводился к удачному замужеству и рождению детей. Современная женщина – это полноправный член общества. Да, гендерные стереотипы сохраняются, но уже никто не запретит женщине учиться, не ограничит ее в поиске способов самореализации. К моменту наступления материнства она уже имеет представление о разнообразии вариантов жизненного сценария. Оказавшись в роли матери (когда каждый час каждого дня посвящен заботе о ребенке!) женщина часто сравнивает себя с бездетными знакомыми, у которых развивается карьера, которые заводят новые знакомства, обучаются чему-то новому и ходят в кино с друзьями. От таких сравнений на фоне объективной физической усталости может развиваться личностный кризис: «Точно ли это то, чего я хотела?»
Ежедневный стресс и чувство неопределенности
Воспитание ребенка – это постоянное состояние неопределенности. Ты никогда не знаешь, какая мелочь станет для малыша источником слёз. Можно распланировать до мелочей завтрашний день, а когда он настанет – обнаружить у ребенка температуру. Пока ребенок еще совсем маленький, многим непросто предугадать даже время и продолжительность собственного сна, ведь это зависит от малыша, который может устроить маме бессонную ночь. Стрессовые ситуации в материнстве неизбежны. Вопрос в том, как с ними справляться. Что вы будете делать, если все идёт не по плану? Как отреагируете, если ребенок что-то натворит? Если любимые вещи будут испорчены? Если за бессонной ночью придет день, полный капризов? Поведение мамы в стрессовой ситуации определяет вероятность эмоционального выгорания.
Неоднозначное распределение обязанностей в семье
Поколение нынешних родителей видело то, как распределялась ответственность в их семье: мама следит за порядком, готовит, занимается детьми. А папа очень устаёт на работе, поэтому дома в основном отдыхает. Мама, конечно, тоже работает, но она же мама, поэтому не устаёт. Распределение обязанностей в семье не всегда бывало таким категоричным, но детскими глазами это виделось именно так. Повзрослев, мы формируем своё отношение к этому распределению. Кто-то смирился и транслирует это в своей семье. Кто-то нашёл способ быть более гибким. А у кого-то эти стереотипы вызывают резкое отторжение. Гораздо сильнее выгорают те мамы, которые категорически не согласны с традиционным распределением обязанностей в семье, но не знают, как это исправить.
Нехватка помощи со стороны близких
Быть в контакте с другим человеком 24/7 и в ограниченном пространстве – серьёзное испытание. Даже если этот другой – самый любимый и долгожданный, человеку необходима возможность побыть наедине с собой. Но если маме некому передать заботу о ребёнке, такая возможность теряется. И чем дольше длится контакт между перерывами, тем более утомительным он становится для мамы. В любой работе есть выходные и отпуск. В профессии мамы их нет, поэтому помощь близких (или ее отсутствие) приобретает особое значение.
Дефицит личного времени
Мы спросили у мам: «Есть ли у Вас в настоящее время постоянное занятие, не связанное с заботой о детях (хобби, учеба, работа, занятия спортом)». 55% опрошенных мам с высоким уровнем эмоционального выгорания ответили отрицательно. Они не находят времени ни на хобби, ни на спорт, ни на учебу или работу. Эта ситуация лишает женщину чувства целостности, заставляет ещё больше тосковать о возможности делать то, чем она интересовалась раньше.
Что делать?
В первую очередь – восстановить ресурс. Пока мама физически объективно истощена – трудно говорить об осознанности и более глубинных переменах в семейном укладе.
Обычно наиболее уязвимыми перед недостатком сна и физической усталостью оказываются мамы малышей первого года жизни. В этом возрасте у детей еще только устанавливается режим сна, ребенок просыпается по ночам и может капризничать днем, не умея объяснить словами, что его беспокоит. Но мамин сон – залог ее хорошего самочувствия и настроения, без них качественно заботиться о ребенке очень непросто.
Найдите причины плохого сна ребенка и попробуйте их устранить
- убедитесь, что у малыша все в порядке со здоровьем. Если причина беспокойства ребенка в плохом самочувствии – проконсультируйтесь с педиатром о том, как облегчить состояние ребенка;
- проверьте условия сна. Что бы ни писали в книгах, каждый ребенок индивидуален. Одному комфортнее спать в своей кроватке в прохладе и свободно двигаться во сне. Другой постоянно мерзнет и будит себя ручками. Любые рекомендации специалистов стоит соотносить с тем, как чувствует себя именно ваш малыш и постараться обеспечить комфортные именно для него условия сна;
- попробуйте пересмотреть режим кормления. И снова: дети разные. Один плохо спит, потому что желудок занят перевариванием ужина. Другой, наоборот, будет быстро просыпаться от голода. Попробуйте сместить время кормления на 15-30 минут и проверьте, повлияет ли это на качество сна;
- купание не обязательно должно быть вечерним. Некоторые дети перевозбуждаются от водных процедур и потом плохо засыпают. Другие – тратят много сил и лучше спят именно после купания. Проверьте, что лучше работает с вашим малышом.
Порой причина беспокойного сна может быть совсем неочевидной, но она точно есть – важно ее найти.
Когда сон ребенка налажен, следуйте правилу: спит ребенок – спит и мама
До тех пор, пока не выспитесь. Когда эмоциональное выгорание уже стало вашей реальностью – важно «надеть на себя кислородную маску»: совершать минимальный набор самых необходимых действий, а остальное время – отдыхать. Дайте себе передышку, чтобы восстановить силы. Задействуйте все возможности: отложите несрочные дела на потом, делегируйте то, что можно делегировать, просите о помощи мужа, подруг, родных. При наличии финансовой возможности – внедряйте в свою жизнь услуги помощников: клининг, няни, доставку готовой еды или продуктов. Восстановив ресурс, вы всегда можете вернуть в свою жизнь те дела, которые захотите.
Подумайте над пересмотром режима дня
Чтобы выход из режима энергосбережения прошел безболезненно, делайте это постепенно. Составьте список задач, которые стоят перед вами каждый день. Выберете из списка те, которые выполнить необходимо. Распределите их по времени. Следите за тем, чтобы список задач был выполнимым, реалистичным и значимым.
Добавляйте в свой список постепенно те виды активности, которые вас радуют. Включите в свое расписание зарядку вместе с малышом, если вырваться в спортзал не получается. Не пропускайте приемы пищи – завтракайте, обедайте и ужинайте в соответствующее время, чтобы избежать нарушений пищевого поведения. Когда дефицит вашего сна восполнен, используйте время сна малыша для занятий по душе. Не тратьте детский сон на уборку и готовку, если это вам не в радость. Лучше посвятите его своему хобби, а домашние дела старайтесь делать вместе с бодрствующим ребенком.
Разговаривайте с близкими
Иногда оказывается, что помощь совсем рядом – нужно только попросить. Порой родным трудно понять ваши переживания, но они готовы слушать и слышать. Попробовать точно стоит.
Помните, что «мама» – лишь одна из многих социальных ролей
Посвящать всю себя детям – ошибочная тактика, которая не несет пользы ни маме, ни самим детям. Мама истощается и лишается смысла жизни, когда дети вырастают. Дети зачастую не справляются с этой ношей – быть теми, кому мама посвятила всю себя, ведь они об этом не просили. Им было бы достаточно чувствовать себя любимыми родителями, которые живут свою жизнь и показывают пример уверенных в себе людей. Декретный отпуск вполне реально совмещать с познанием себя, обучением новому, обретением новой профессии – важно позволить себе увидеть и использовать эти возможности.
Эмоциональное выгорание мамы – это диагноз, но не приговор. Это состояние – нормально, реально, это не выдумка и не просто жалость к себе от избытка свободного времени. И с ним можно и нужно справляться. Выход есть всегда. Найдите его и обретите способность радоваться детству вашего ребенка.
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