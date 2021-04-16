«Ты же мать, соберись»! Почему эмоциональное выгорание у матерей — это действительно серьезно

Общество стало более детоцентристским

Современная модель материнства отличается тем, что быть мамой – это каждый день и без перерывов посвящать свою деятельность уходу за ребенком. Еще никогда теме детства не уделялось столько внимания. От мамы ждут, что она будет знать о ребенке все на свете, тщательно продумает все до мелочей (начиная с пустышки и заканчивая методами лечения и подходами к воспитанию). Теперь не получится растить ребенка так, как подскажет мама: важно иметь собственное мнение обо всех аспектах воспитания. В потоке информации очень легко запутаться и сложно найти ориентиры. Мама устает, потому что каждый день ей приходится принимать решения по десяткам самых разнообразных вопросов.

Личностный кризис из-за сужения социальной роли

В досоветскую эпоху весь жизненный путь женщины сводился к удачному замужеству и рождению детей. Современная женщина – это полноправный член общества. Да, гендерные стереотипы сохраняются, но уже никто не запретит женщине учиться, не ограничит ее в поиске способов самореализации. К моменту наступления материнства она уже имеет представление о разнообразии вариантов жизненного сценария. Оказавшись в роли матери (когда каждый час каждого дня посвящен заботе о ребенке!) женщина часто сравнивает себя с бездетными знакомыми, у которых развивается карьера, которые заводят новые знакомства, обучаются чему-то новому и ходят в кино с друзьями. От таких сравнений на фоне объективной физической усталости может развиваться личностный кризис: «Точно ли это то, чего я хотела?»

Ежедневный стресс и чувство неопределенности

Воспитание ребенка – это постоянное состояние неопределенности. Ты никогда не знаешь, какая мелочь станет для малыша источником слёз. Можно распланировать до мелочей завтрашний день, а когда он настанет – обнаружить у ребенка температуру. Пока ребенок еще совсем маленький, многим непросто предугадать даже время и продолжительность собственного сна, ведь это зависит от малыша, который может устроить маме бессонную ночь. Стрессовые ситуации в материнстве неизбежны. Вопрос в том, как с ними справляться. Что вы будете делать, если все идёт не по плану? Как отреагируете, если ребенок что-то натворит? Если любимые вещи будут испорчены? Если за бессонной ночью придет день, полный капризов? Поведение мамы в стрессовой ситуации определяет вероятность эмоционального выгорания.