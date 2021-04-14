Почему некоторые люди постоянно хотят есть? Выяснили ученые

К таким выводам пришла группа ученых из Великобритании, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism. Специалисты в течение двух неделю собирали данные об уровне сахара в крови у 1 070 человек. Они сдавали анализы после завтрака и одного из последующих приемов пищи. За все время ученые собрали таким образом информацию о 8 тысячах завтраков и 70 тысячах других употреблений еды.

Участники ели утром кексы с одинаковым количеством килокалорий, но с разным содержанием белков, жиров, углеводов и клетчатки. Они также носили системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы и устройства контроля активности и сна.

У некоторых участников эксперимента в первые два часа после еды сахар в крови сначала быстро падал ниже исходного уровня, а после резко возвращался обратно. В нормальном состоянии уровень сахара повышается в держится в течение всего этого периода. Оказалось, что люди, испытывающие такие перепады, сильнее чувствуют голод и едят чаще остальных. В среднем они съедают на 312 килокалорий больше, чем люди без перепадов уровня сахара.

Как выяснили ученые, чаще всего перепады уровня сахара в крови встречаются у мужчин — это зависит от обмена веществ, активности и ежедневного рациона. По мнению ученых, подбор продуктов может снизить постоянное чувство голода.