«Не способны любить и дружить»: 5 мифов о людях с аутизмом, в которые важно перестать верить

Аутизм — самая распространенная особенность развития, которая диагностируется у каждого 54-го ребенка. При этом многие из нас по-прежнему верят в мифы вокруг аутизма: это мешает как самим людям с этой особенностью и их семьям, так и всему обществу в целом. «Собака.ru» вместе с фондом «Обнаженные сердца» разбирает основные заблуждения.
1. Люди с аутизмом погружены в свой мир и не испытывают ни к кому сочувствия, они не могут дружить
Люди с РАС (расстройства аутистического спектра — Прим. ред.), так же, как и все остальные, испытывают потребность в общении. Им всегда есть что сказать, просто порой бывает сложно это сделать. Поэтому иногда нужно искать альтернативный способ коммуникации. Люди с РАС, не пользующиеся речью (невербальные или маловербальные), тем не менее, могут общаться при помощи карточек с изображениями, жестов или письменной речи.
Ограничения не отменяют того факта, что людям с аутизмом хочется дружить и любить. В некоторых странах существуют консультанты, помогающие им подготовиться к отношениям. Если вы хотите узнать больше о том, как люди с аутизмом ищут партнеров, рекомендуем посмотреть реалити-шоу «Любовь аутистического спектра», снятое Netflix.
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Источник: Netflix.
2. Дети с аутизмом не могут посещать обычные детские сады и учиться в школах
Это не так! С помощью интенсивных поведенческих программ дети с аутизмом могут подготовиться к посещению детсада и школы. Родителям важно знать, что вне зависимости от особенностей ребенка, ему положена школа. Что это будет за школа – инклюзивная или специальная – выбор семьи. Инклюзия предполагает, что потребности детей в школе понимают все – и учителя, и гардеробщицы, и работники столовой, и охранники, и родители типично развивающихся детей.
Реальность жизни такова, что ребенок с аутизмом живет в обычном обществе, а не в созданном для него «специальном» мире. И чем раньше у ребенка будет возможность функционировать в этом обществе – тем лучше. Важным преимуществом обучения в инклюзивной школе является возможность взаимодействия с типично развивающимися сверстниками.
3. Люди с аутизмом не могут быть продуктивными членами общества
Люди с аутизмом могут жить полноценной и продуктивной жизнью — в разных странах мира существует серьёзный и позитивный опыт их устройства на работу. К сожалению, в России пока можно говорить только о единичных случаях успешно трудоустроенных людей с аутизмом. В Петербурге есть несколько успешных кейсов в области IT-технологий — обучении искусственного интеллекта.
Если вы хотите узнать побольше о зарубежном опыте, рекомендуем посмотреть американский фильм «Тэмпл Грандин» — байопик об американке с аутизмом, которая стала одной из ведущих учёных в области сельскохозяйственной промышленности. В 2010 году журнал Time включил Грандин в категорию «Герои» своего ежегодного списка из 100 самых влиятельных людей в мире.
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Источник: HBO.
4. Люди с аутизмом агрессивны
Агрессия не входит в диагностические критерии аутизма. Просто некоторым детям с РАС труднее выразить и регулировать свои эмоции, не имея средств коммуникации. У такого ребенка может быть повышенная чувствительность к определенным звукам, запахам и тактильным ощущениям, он может кричать, если ему некомфортно или если он хочет что-то сказать, но не может это сделать социально приемлемым способом. С такими проявлениями помогают справиться поведенческие программы.
5. Аутизм можно вылечить
Не существует медикаментов, способных «вылечить» аутизм. Нет лекарств, способных повлиять на ключевые симптомы аутизма. Человек живёт с аутизмом всю жизнь, однако это не значит, что нельзя ничего сделать для улучшения его качества жизни. Для помощи людям с аутизмом существуют методы вмешательства с доказанной эффективностью — то есть те, эффективность которых была доказана в клинических испытаниях и подтверждена в систематических обзорах в соответствии с принципами современной доказательной медицины. Это методы, позволяющие преодолевать ключевые дефициты – развивать коммуникацию и социальные навыки, гибкость, учиться регулировать эмоции, осваивать навыки самообслуживания и академические навыки.
Если вы захотите узнать больше об аутизме, вы можете найти информацию на платформе «Обнаженные сердца онлайн», которая создана при поддержке социально ориентированного движения #ЗаПравоНаСчастье
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