«Не способны любить и дружить»: 5 мифов о людях с аутизмом, в которые важно перестать верить

3. Люди с аутизмом не могут быть продуктивными членами общества

Люди с аутизмом могут жить полноценной и продуктивной жизнью — в разных странах мира существует серьёзный и позитивный опыт их устройства на работу. К сожалению, в России пока можно говорить только о единичных случаях успешно трудоустроенных людей с аутизмом. В Петербурге есть несколько успешных кейсов в области IT-технологий — обучении искусственного интеллекта.

Если вы хотите узнать побольше о зарубежном опыте, рекомендуем посмотреть американский фильм «Тэмпл Грандин» — байопик об американке с аутизмом, которая стала одной из ведущих учёных в области сельскохозяйственной промышленности. В 2010 году журнал Time включил Грандин в категорию «Герои» своего ежегодного списка из 100 самых влиятельных людей в мире.