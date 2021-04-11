ФМБА запантетовало препарат для профилактики и лечения COVID-19 «Мир-19»

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент лекарственное средство против коронавируса «Мир-19». Об этом пишет ТАСС.
Аббревиатура МИР расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК». Препарат предназначен для профилактики и лечения COVID-19 и представляет собой спрей для носа или жидкость для ингаляций.
Как рассказал руководитель агентства Вероника Скворцова, препарат безопасен — он не влияет на человеческий геном и иммунитет. Также уточняется, что лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.
Уже завершена первая фаза клинического исследования препарата, которая доказала его безопасность и хорошую переносимость. В настоящий момент проходит вторая фаза исследования препарата у людей, зараженных SARS-CoV-2.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.