Иностранные студенты смогут привиться от коронавируса в Петербурге

«Однозначно нужно проводить вакцинацию от коронавируса среди иностранных студентов Петербурга, впрочем, не только студентов, но и тех, кто работает в городе, не являясь гражданином РФ. Там есть некоторые сложности, связанные с вопросом оформления, но мы вышли в Минобрнауки. Я надеюсь, что этот вопрос разрешится в ближайшее время. Из того, что я вижу — в вакцинации заинтересованы все стороны», — приводит ТАСС слова вице-губернатора Петербурга Владимира Княгинина.

По его словам, вакцинация иностранных студентов и мигрантов не приведет к нехватке вакцины для петербуржцев — количество иностранцев в городе относительно населения незначительно, студентов порядка 30 тысяч. Кроме того, Петербург всегда был интернациональным мегаполисом. Это значит, что в городе всегда будет проживать некоторое число иностранцев, вакцинация которых требуется для создания коллективного иммунитета среди горожан, считает Княгинин.

«Сейчас меня больше беспокоит другой фактор - при всех сложностях вакцинации, которые есть в нашем городе, студенты почему-то думают, что для них ковид является обычным заболеванием. Все-таки темпы вакцинации среди студентов могли быть выше. Нужно понять, что с этим вирусом мы теперь будем жить. Даже если молодежь переносит коронавирус легче, чем пожилые люди, мы все живем вместе, и вакцинация — это в первую очередь забота о жителях Петербурга старшего поколения», — добавил вице-губернатор.

По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19 на 7 апреля, за весь период в Петербурге вакцинировано 423 594 человека. Из них 304 905 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 8 660 человек, вторично — 3 899. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 539 942 комплекта. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 69 848 комплектов.