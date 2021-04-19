Петербургский хирург больше года находится в СИЗО из-за неудачной ринопластики. Что об этом известно?

пластический хирург, к.м.н, главный врач клиники эстетической медицины DEGA

Сергей Морозов был моим первым ординатором, еще в юности мы вместе работали на кафедре оториноларингологии в ПСПбГМУ им. Павлова. Потом меня увлекла пластическая хирургия, и Сергей пошел по моим стопам, я познакомил его с коллегами и помог устроиться в первую клинику. Я всегда знал, что у него хорошие руки, умение оперировать у Сергея в крови – он из докторской семьи. В последние годы он брал сложных пациентов, докладывал о своих успехах на врачебных конференциях.

Когда Сергей начал работать в Москве, проживая при этом в Петербурге, я говорил ему, что это может привести к неприятностям: пациенты остаются на попечении клиники, и если у них возникают трудности в реабилитации, то винят все отсутствующего врача. С точки зрения хирургии ты можешь сделать все идеально, но оставленный в другом городе пациент все равно будет недоволен. Я сам когда-то оперировал в Москве, но потом понял, что такие гастроли не для меня.

Пластических хирургов, у которых нет недовольных пациентов, просто не существует. К сожалению, не все люди понимают, что пластика – это серьезное вмешательство в организм и его нельзя приравнивать к стрижке у парикмахера. Здесь, как и в любой другой хирургии, могут быть осложнения, и это не будет признаком некачественно оказанной медпомощи. Однако, если врач максимально честен с пациентом, искренне желает ему помочь и гарантирует, что не оставит в трудной ситуации, взаимопонимание все-таки возникает.

Когда я узнал, что Сергея Морозова обвиняют в повреждении легкого пациентке, то не поверил в это. Во время своих операций я тоже забираю реберный материал и понимаю, что в редких случаях из-за анатомических особенностей человека может возникать повреждение плевры, однако в момент операции это контролируемый процесс, и главное – его невозможно не заметить. А если хирург повреждает человеку легкое, это сразу отражается на аппаратах анестезиолога, Сергея просто не выпустили бы из клиники, будь у его пациентки такая травма.