В Петербург поступила новая партия вакцины «Спутник V» — 44 тыс.доз

Также в Смольном напомнили о важности вакцинации, чтобы не допустить новой вспышки заболевания. «Активная вакцинация позволит нашему городу быстрее выйти на необходимый уровень коллективного иммунитета и избежать новых ограничений, — отметил губернатор города Александр Беглов.

В общей сложности Петербург получил 465 тыс. доз препарата. Прививку сделали 400 тыс. горожан, 294 тыс. из которых прошли полный цикл вакцинации. В городе развернуто 134 пункта вакцинации и работает 18 выездных прививочных бригад.