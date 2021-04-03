В Петербург поступила новая партия вакцины «Спутник V» — 44 тыс.доз

В Петербург поступила очередная партия вакцины «Спутник V» от коронавируса. Как сообщили в Смольном, 44,4 тыс. доз препарата в ближайшее время распределят по прививочным пунктам.
Также в Смольном напомнили о важности вакцинации, чтобы не допустить новой вспышки заболевания. «Активная вакцинация позволит нашему городу быстрее выйти на необходимый уровень коллективного иммунитета и избежать новых ограничений, — отметил губернатор города Александр Беглов.
В общей сложности Петербург получил 465 тыс. доз препарата. Прививку сделали 400 тыс. горожан, 294 тыс. из которых прошли полный цикл вакцинации. В городе развернуто 134 пункта вакцинации и работает 18 выездных прививочных бригад.
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