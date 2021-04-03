Смольный предполагает, что Петербург выйдет на рубеж популяционного иммунитета к июню

«Я знаю цифры тех, кто уже переболел ковидом в нашем городе, я вижу темпы вакцинации, и нас есть все основания считать, что к июню на рубеж популяционного иммунитета в городе мы выйдем. Будем принимать решения по ситуации, но пока мы исходим из того, что мы вышли из жестких ограничений», — заявил Княгинин на пресс-конференции, посвященной международной конференции GLEX-2021.