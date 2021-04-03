Смольный предполагает, что Петербург выйдет на рубеж популяционного иммунитета к июню

Власти Петербурга рассчитывают, что город через несколько месяцев выйдет на рубеж по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил вице-губернатор Владимир Княгинин, пишет ТАСС.
Как отметил Княгинин, этот фактор позволит безопасно и в очном формате провести мероприятия с большим количеством участников, в том числе и международные. В частности, речь идет о глобальной конференции по исследованию космоса GLEX, Евро-2020, Петербургском международном экономическом форуме и других событиях.
«Я знаю цифры тех, кто уже переболел ковидом в нашем городе, я вижу темпы вакцинации, и нас есть все основания считать, что к июню на рубеж популяционного иммунитета в городе мы выйдем. Будем принимать решения по ситуации, но пока мы исходим из того, что мы вышли из жестких ограничений», — заявил Княгинин на пресс-конференции, посвященной международной конференции GLEX-2021.
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