10 по-настоящему весенних процедур у косметолога: от сухости, отечности и серого цвета лица

Узнали у врачей-косметологов, что они чаще всего назначают петербуржцам, чтобы стереть с лица и тела напоминания о зиме. Получился список из 10 самых популярных сезонных процедур — для сияния кожи (без фильтров!), обновления и возвращения потерянной из-за морозов влаги.
1. Увлажнить лицо биоревитализацией
Зимой гидролипидный барьер кожи петербуржцев ослабел из-за экстремально низких температур и долгого отопительного сезона. Самый простой способ вернуть лицу утерянную влагу — классическая биоревитализация (от лат. re — возобновление, и vita — жизнь, дословно: возвращение жизни. — Прим. Ред.). Гиалуроновую кислоту вводят в глубокие слои кожи, где та медленно распадается на молекулы и дает долгоиграющий эффект увлажнения. Процедура показана уже после 25 лет — в этом возрасте выработка собственной «гиалуронки» в организме замедляется.
Марина Голубева
главный врач клиники косметологии GMTClinic
Сейчас в арсенале врачей десятки препаратов с гиалуроновой кислотой: среди них те, что вводятся всего в пять точек на лице, не оставляют после себя папул и поддерживают увлажнение до девяти месяцев. Биоревитализация подходит пациентам с самой чувствительной кожей и не вызывает аллергических реакций — конечно, если врач использует сертифицированный препарат.
2. Попробовать стимуляторы коллагена
Альтернатива биоревитализации для более возрастной кожи — инъекции полимолочной кислоты и гидроксиопатита кальция. Врачи-косметологи объясняют, что эти вещества стимулируют выработку коллагена (главный белок красоты, обеспечивающий плотность и эластичность тканей. — Прим. ред.) в коже, улучшая ее качество и помогая разгладить морщины.
3. Проверить здоровье
Нерационально решать эстетические проблемы, оставляя без внимания состояние организма. И порой лучший бьюти-старт — это исследование уровня железа или гормонов щитовидной железы и только потом биоревитализация. Если с помощью косметологических процедур вы хотите добиться устойчивого результата, а не просто разового эффекта сияния кожи, выбирайте врача, исповедующего комплексный подход в терапии.
Суна Казиханова
главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
Косметолог всегда должен брать во внимание ваше здоровье — будь то недавняя вакцинация от COVID-19 или эндокринологические нарушения. Чрезмерная сухость кожи, землистый оттенок лица, пастозность век или всего лица должны вызвать у врача настороженность и желание глубже разобраться в проблеме, при необходимости привлечь коллег других специальностей. Это важно и для составления плана терапии, и для получения правильного и долгосрочного результата.
4. Записаться на ботокс
В весенних уколах ботулотоксина есть особый смысл — это средство профилактики от развития и углубления морщин летом, когда даже в Петербурге мы щуримся от солнца. Сильнее всего страдает зона верхней трети лица с особо подвижной мимикой и тонкая кожа век. А из-за обезвоженности после морозов ситуация лишь ухудшается.
5. Избавиться от гипергидроза
Еще одна важная способность ботулотоксина — лечить гипергидроз, то есть повышенное потоотделение в зоне подмышек, ладоней или ступней ног. Эффект достигается благодаря временной блокировке импульсов, идущих от нервных окончаний к потовым железам. В итоге вы забываете о проблеме и дезодорантах на срок от 6 до 9 месяцев.
6. Обновить кожу пилингом
Чтобы снять с кожи слой ороговевших частиц, увлажнить ее и избавить от 50 оттенков серого, отправляйтесь на пилинг. Составы с миндальной, молочной и салициловой кислотами имеют сезонные противопоказания — их не рекомендуется использовать в солнечное время года, чтобы не заработать пигментацию. Но выход есть — современное поколение пилингов, которые можно делать и зимой, и летом. Главное, наносить на лицо крем с SPF-защитой.
Анна Пантюхова
врач-косметолог клиники высшей категории «ГрандМед»
Монокислоты потеряли популярность после того, как у нас появились внесезонные пилинги PRX-T33 и BioRePeelCl3. Первый идеален для пациентов с комбинированной кожей, склонной к высыпаниям. Второй вариант — более щадящий и увлажняющий — подойдет даже для сухой и чувствительной кожи. Курс пилинга весной проходить можно и даже нужно: для здорового и ровного цвета лица, подтянутости и упругости.
7. Попробовать капельницы красоты
Японские ученые открыли восстанавливающие свойства гидролизата плаценты еще в 1989 году, изучая ее влияние на печень. А спустя пару десятилетий она появилась в арсенале петербургских косметологов — «Лаеннек» и «Курасен» теперь используют, чтобы добиться антиэйдж-эффекта на лице. Секрет плацентарных препаратов — в наборе аминокислот и нуклеотидных последовательностей, а в списке показаний значится даже синдром хронической усталости.
Наталья Фридман
главный врач клиники антивозрастной медицины «АртМедиЯ»
Из затяжной зимы мы выходим со сниженным иммунитетом — как организма в целом, так и кожи в частности. Поэтому в курс восстановления я включаю японские плацентарные препараты, зарегистрированные еще и в качестве иммуномодуляторов. Особенно если передо мной пациент или пациентка 40–45 лет с тусклой и уставшей кожей жителя мегаполиса, которой нужно помочь включить процессы восстановления.
8. Защититься от пигментации и купероза
При склонности к куперозу весной имеет смысл пройти фотоомоложение — чтобы стереть с лица сосудистые звездочки, не дав им стать еще заметнее из-за летнего ультрафиолета. Во время процедуры сосуды и капилляры «склеиваются» под воздействием света, благодаря этому с лица стирается неопрятный красноватый рисунок. Фотоомоложение также показано при пигментации и общем старении кожи.
9. Сходить на LPG-массаж
На эту процедуру записываются даже балерины Михайловского театра — вакуумный массаж всего тела позволяет укрепить кожу и сократить слой подкожно- жировой клетчатки, справиться с последствиями спортивных нагрузок и «забитостью» мышц. Технологии LPG уже более 30 лет, но она постоянно апгрейдится. Важно знать, что не все, что называется LPG в рекламных Instagram-постах, на самом деле им является. Результата стоит ждать только при работе с настоящей и сертифицированной установкой — позволить ее себе может далеко не каждая клиника.
Анна Пискунова
врач-косметолог Института красоты ГАЛАКТИКА
Могу порекомендовать знакомство с LPG в любом возрасте — это самое доступное средство для профилактики дряблости и снижения тонуса кожи, целлюлита и отечности. А тем, кто хочет более интенсивного и быстрого эффекта, подойдет микро- вибрационный массаж Endospheres Therapy — курс лечения выраженного целлюлита на аппарате занимает всего 6–12 процедур.
10. Избавиться от жировых ловушек
Второй подбородок, бока, галифе, живот, валики над коленями — у каждого свои жировые ловушки, и в их появлении нет ничего стыдного и странного. Во всем виноваты рецепторы, отвечающие за накопление жира в определенных местах. Врач-косметолог Анна Пискунова самым действенным способом борьбы с жировыми отложениями считает криолиполиз на аппарате CoolTech Cocoon: во время него жировые клетки замораживаются и разрушаются. Как правило, за один сеанс объем складки уменьшается от 20 до 40 %, а результат проявляет себя через 15–30 дней. Поэтому, если вам хочется провести коррекцию к лету, апрель — самое время.
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