10 по-настоящему весенних процедур у косметолога: от сухости, отечности и серого цвета лица

4. Записаться на ботокс

В весенних уколах ботулотоксина есть особый смысл — это средство профилактики от развития и углубления морщин летом, когда даже в Петербурге мы щуримся от солнца. Сильнее всего страдает зона верхней трети лица с особо подвижной мимикой и тонкая кожа век. А из-за обезвоженности после морозов ситуация лишь ухудшается.

5. Избавиться от гипергидроза

Еще одна важная способность ботулотоксина — лечить гипергидроз, то есть повышенное потоотделение в зоне подмышек, ладоней или ступней ног. Эффект достигается благодаря временной блокировке импульсов, идущих от нервных окончаний к потовым железам. В итоге вы забываете о проблеме и дезодорантах на срок от 6 до 9 месяцев.