Анальный секс приводит к геморрою? А беременность? Врач-проктолог — о 8 фактах заболевания, которого не нужно стыдиться

Геморрой или геморроидальная болезнь — это собирательное название патологий прямой кишки, при которых внутренние и наружные геморроидальные сплетения (они расположены в анальном канале) увеличиваются в размере. При нарушении оттока крови внутренние узлы могут выпадать и кровоточить.
1. Для профилактики геморроя важно соблюдать питьевой режим
Стакан воды натощак или чашка кофе ежедневно перед утренним туалетом улучшает перистальтику кишечника. При запорах полезно пить воду, содержащую ионы или сульфат магния. Минерализованную воду комнатной температуры пьют по стакану 3 раза в день.
Полезны специальные травяные сборы для кишечника и даже обыкновенный зеленый чай. Последний содержит флавониды — природные антиоксиданты и дубильные вещества, которые повышают тонус сосудов и уменьшают выраженность воспалительного процесса в тканях заднего прохода. Важно, чтобы зеленый чай был качественным и правильно заваренным. При гастрите и язве желудка зеленый чай может быть противопоказан.
2. Рацион питания также повышает или снижает риски геморроя
Чтобы не рисковать здоровьем и не быть жертвой геморроя, рекомендуется включить в дневной рацион больше овощей, фруктов и клетчатки. Для профилактики полезны:
- Фрукты и овощи, богатые клетчаткой (яблоки, авокадо, тыква, брокколи)
- Свекла и свекольный салат
- Свежевыжатый сок, особенно тыквенный
- Чернослив
- Тщательное пережевывание пищи
А вот вредные продукты:
- Острое, пряное, жареное, копченое
- Маринады
- Питание всухомятку
- Газировка
- Цельное молоко
- Сдоба и мучное
- Много сладкого
- Макароны, белый рис и хлеб
- Консервы
Если у вас выявлены нарушения микрофлоры, лучше их вылечить. Иногда требуется назначение пробиотиков, восстанавливающих кишечный микробиом, и ферментов, помогающих переваривать пищу.
3. Анальный секс: доказательная медицина не дает ответа на этот вопрос, но лучше поаккуратнее
Нет данных, которые достоверно бы подтверждали корреляцию между анальным сексом и, например, геморроем. Главная опасность анального секса — это, конечно же, передача инфекций, например, вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает рак. Даже палочки Коха — виновницы туберкулеза — в 5 % случаев живут именно в прямой кишке, а не только в легких.
«Нестандартный» секс может привести к анальным трещинам, повреждению слизистой, кровотечениям. Также формируется недостаточность анального жома, что может привести к недержанию каловых масс. А ослабление связок – к выпадению геморроидальных узлов.
4. Ректальные свечи не способны вылечить геморрой
Если бы все было так просто! Обычно при геморрое назначается комплексная консервативная терапия или хирургическое лечение: операция по по Миллигану-Моргану, операция Лонго, лечение геморроя лазером или с применением ультразвукового скальпеля. Ректальные свечи лишь облегчают прохождение каловых масс через анальный канал за счет меньшей травматизации слизистой. Чаще всего свечи используют для доставки других препаратов, например, мазей, а сами по себе они малоэффективны.
5. Лечение народными методами может привести к осложнениям
Травяные ванночки, отвары и компрессы уместны только в составе комбинированной консервативной терапии при геморрое в неосложненной форме. Нам неизвестны случаи, когда эти изолированные меры были бы действительно эффективны. К народным методам лечения геморроя следует относиться особенно осторожно и с критической точки зрения. Все-таки речь идет о серьезной патологии прямой кишки, часто с трещинами, выпадением узлов и даже тромбозом. Самолечение может быть опасно: отдельная группа пациентов проктолога — это те, которых врачи лечат от осложнений после лечения народными методами.
Абсолютно точно не помогут при геморрое: ледяные свечи, кашица из свежего картофеля, лист алоэ, огурцы с грядки, паровые ванночки, пиявки.
6. Беременность действительно может спровоцировать геморрой
К сожалению, геморрой при беременности — это действительно распространенная проблема. Дело в том, что у беременных женщин растущая матка давит на низ живота. Именно сдавливание вен в совокупности с низкой двигательной активностью приводит к развитию геморроя при беременности. Очень часто болезнь дает о себе знать во 2-м триместре беременности, однако при наличии наследственной предрасположенности проявляется и раньше — уже с 10-15-й недель. Если у вас есть проблемы с кишечником, мы рекомендуем их вылечить заранее, на этапе планирования беременности.
7. Геморрой можно лечить без операции
Геморрой — это собирательное название заболеваний прямой кишки с соответствующим комплексом симптомов. Классификация геморроя обширна, поэтому адекватное лечение назначается после обследования, а рекомендации по схеме лечения строго индивидуальны. Если говорить в общем, то лечение геморроя без операции включает:
- Коррекцию рациона питания и диету для нормализации работы ЖКТ;
- Фитопрепараты;
- Медикаментозную терапию;
- Физиопроцедуры;
- Минимально инвазивные нехирургические методы лечения: склерозирование, коагуляцию или лигирование геморроидальных узлов.
8. Людям старше 45-50 лет важно систематически обследовать кишечник
Пациентам старше 45-50 лет рекомендовано проходить колоноскопию в профилактических целях 1 раз в 3 года, чтобы своевременно диагностировать заболевания заднего прохода и прямой кишки, а также выявить и удалить полипы (новообразования).
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