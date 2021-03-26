Анальный секс приводит к геморрою? А беременность? Врач-проктолог — о 8 фактах заболевания, которого не нужно стыдиться

1. Для профилактики геморроя важно соблюдать питьевой режим

Стакан воды натощак или чашка кофе ежедневно перед утренним туалетом улучшает перистальтику кишечника. При запорах полезно пить воду, содержащую ионы или сульфат магния. Минерализованную воду комнатной температуры пьют по стакану 3 раза в день.

Полезны специальные травяные сборы для кишечника и даже обыкновенный зеленый чай. Последний содержит флавониды — природные антиоксиданты и дубильные вещества, которые повышают тонус сосудов и уменьшают выраженность воспалительного процесса в тканях заднего прохода. Важно, чтобы зеленый чай был качественным и правильно заваренным. При гастрите и язве желудка зеленый чай может быть противопоказан.