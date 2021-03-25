«Я один в этом мире, никто меня не поймет»: 18 опасных убеждений о себе, от которых важно избавиться

У каждого есть слабые места, которые активируются в трудные времена. Если мы их не знаем, они способны нанести ущерб жизни. Так, если я потеряю работу и неосознанно начну считать себя неудачником, справиться с этим может оказаться сложнее, чем найти новую работу.

Распознать уязвимые места не всегда легко, особенно под влиянием момента. Психолог Джеффри Янг из Колумбийского университета облегчил нам задачу, выделив 18 схем личности — переплетенных пучков из интенсивных эмоций, ощущений тела, мыслей и поведения, — которые обычно можно проследить с раннего детства. Одни схемы ведут к поведению или склонности поддаваться контролю либо подавлению, другие — к чувствам, таким как недоверие и страх быть покинутым.