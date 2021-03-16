В России впервые выявили случаи заражения «южноафриканским» штаммом коронавируса

Специалистами Роспотребнадзора были исследованы 8 159 образцов, взятых у подлежащих обследованию с учетом эпидемиологических рисков — в первую очередь это россияне, вернувшиеся из-за рубежа, и те, кто с ними контактировал, люди с подозрением на повторное инфицирование, больные с устойчивостью к лечению, дети до 5 лет с тяжелыми формами заболевания и другие.

Всего было выявлено 28 человек, заболевших «британским» штаммом коронавируса, еще двое — «южноафриканским». В 16 случаях выявлены другие мутации. Мониторинг продолжается. Отмечается, что ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Всего в международной базе данных GISAID представлено 736459 геномов вируса SARS-COV-2, из них относящихся к варианту VOC 202012/01 (Великобритания) 125 990 генома (17,1%), 477 геномов вируса SARS-CoV-2 бразильского варианта. По данным ВОЗ в общей сложности в 111 странах были зарегистрированы завозные случаи или передача среди населения британского варианта и в 58-ми странах - южноафрниканского варианта.

По данным Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, «южноафриканский» штамм коронавируса B.1.351 на 50% более заразен, чем другие мутации. Он может уклоняться от антител, которые атакуют его при лечении с использованием плазмы крови ранее переболевших пациентов. Также против мутации существующие виды вакцины от коронавируса могут быть менее эффективны.