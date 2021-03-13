В Петербурге в период пандемии количество летальных исходов от инсультов выросло на 6%

В Петербурге количество смертельных исходов от инсультов за время пандемии коронавируса выросло на 6% в сравнении с 2019 годом. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.
В этот период большая часть коек для больных с острым нарушением мозгового кровообращения оказалась в перепрофилированных стационарах. В частности, три крупнейшие больницы города Елизаветинская, Городская больница №26 и НИИ скорой помощи принимали самых тяжелых больных, а остальные из-за опасения заразиться коронавирусом оставались дома. «В итоге число летальных исходов от инсультов возросло на 6,1% по сравнению с 2019 годом», — говорится в сообщении.
Эргашев поручил комитету по здравоохранению актуализировать маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в связи с обратным перепрофилированием больниц. Кроме того, власти проверят региональные сосудистые Центры крупных стационаров для выяснения доступности в них помощи пациентам.
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