В Петербурге в период пандемии количество летальных исходов от инсультов выросло на 6%

В этот период большая часть коек для больных с острым нарушением мозгового кровообращения оказалась в перепрофилированных стационарах. В частности, три крупнейшие больницы города Елизаветинская, Городская больница №26 и НИИ скорой помощи принимали самых тяжелых больных, а остальные из-за опасения заразиться коронавирусом оставались дома. «В итоге число летальных исходов от инсультов возросло на 6,1% по сравнению с 2019 годом», — говорится в сообщении.