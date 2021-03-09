Как перестать переживать из-за возраста и что «уже поздно» — объясняет психолог и профессор НИУ ВШЭ Леонид Кроль

Что такое возраст?

Это одна из наших паспортных характеристик, характеристика объективного, линейного времени, в котором мы живем, того самого времени, в котором все определяют часы и календарь.

В этом линейном времени могут происходить некоторые значимые события: рождение, смерть, появление и утрата репродуктивной способности. Но тот факт, что человеку «шестьдесят три», «шестьдесят девять» или «двадцать пять», не должен предопределять все его поведение. У каждого из нас есть не только объективное время, а еще и время субъективное — наше личное, индивидуальное. То, как время течет для нас, зависит от наших состояний: время тянется или летит, оно воспринимается как тягостное или как легкое, волшебное, а иногда мгновение расширяется и вмещает в себя Вселенную. Это не метафора, а реальное субъективное переживание, такое же, как радость, боль или любопытство. Субъективное время существует — и, более того, во многом определяет нас в каждый момент жизни. По-настоящему найти себя можно только в субъективном времени.

Как субъективное время соотносится с объективным?

Стереотипы о возрасте

Отношение к «паспортному» возрасту во многом определяется обществом. Мы все помним 40-летних «старух» — матерей главных героинь из классических романов. Сегодня 40 — это еще молодость. Другой пример: в советском роддоме «старородящей» называли женщину 26 лет, а в Европе наших дней этот возраст считается весьма юным для обзаведения потомством. Отчасти стереотипы о возрасте обусловлены тем, насколько тяжело живется той или иной части общества или поколению, какое качество медицины доступно. В самом деле, если ты сам и все вокруг с 18-летия изнашивают себя шахтерским трудом, 50 лет могут восприниматься как финал. Но большая часть стереотипов все же абстрактная, инерционная конструкция. Ко всякому «уже поздно» и «часики тикают» лучше относиться критически.

Личное ощущение возраста — вообще и в конкретный момент.

Иногда человек активно протестует против своего возраста. Кто-то хочет ощущать себя (и, как следствие, казаться) старше, солиднее, кто-то — вечный юноша. Вдобавок люди по-разному ощущают свой возраст в разные моменты в зависимости от своих состояний.

Ника: «По паспорту мне 55. Но утром мне гораздо больше, есть сильная скованность. Выхожу на пробежку — и молодею, молодею… Бегаю, пока не становится 27, и дальше весь день в этом возрасте живу».

Александр: «Мне исполнилось 14, 15, а потом вдруг как-то сразу стало ровно 30— и так до сих пор мне все 30, хотя по паспорту уже 47».

Не умолчу и о себе.

Леонид: «Когда я работаю, я быстрый, как тюлень в воде, и мне 45. По утрам я бываю очень дряхлым — не все 120, конечно, но около того. Или, наоборот, кажусь себе неловким подростком, которому очень не хочется в школу, а хочется лежать и читать книжку».

Иметь контакт со своим моментальным, субъективным возрастом — это не только понимать, что «утром мне 60, а днем 30», но и выстраивать вокруг этого систему поведения, верить этому в себе, действовать исходя из своего субъективного возраста без оглядки на паспорт. Если это удается, то размывается ощущение, которое одна моя клиентка, человек с юмором, обозначила как «я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано».