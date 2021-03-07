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В Петербурге более 150 тысяч человек полностью закончили цикл вакцинации

В Петербурге всего привились 282 668 человека, из них 151 389 уже полностью закончили цикл вакцинации. Об этом говорится в координационном совете по противодействию распространению в городе коронавируса.

За минувшие сутки впервые привились 2615 человек, во второй раз – 4503. Сейчас в город поступило 348 542 комплекта вакцины, и они ежедневно распределяются по пунктам вакцинации. В поликлиниках остаются неизрасходованными 65 874 комплекта.

Кроме того, в Петербурге развернуто 6924 койки для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Свободными остаются 1890 коек – это 27,3%. «Тренд на стихание второй волны продолжается. Вместе с тем, суммарная госпитализация взрослых демонстрируют нахождение процесса на высоком плато», —  добавили в Смольном.

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