В Петербурге более 150 тысяч человек полностью закончили цикл вакцинации

Кроме того, в Петербурге развернуто 6924 койки для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Свободными остаются 1890 коек – это 27,3%. «Тренд на стихание второй волны продолжается. Вместе с тем, суммарная госпитализация взрослых демонстрируют нахождение процесса на высоком плато», — добавили в Смольном.