В Петербурге более 16 тысяч медиков заразились коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей

В Петербурге порядка 16,5 тыс. медицинских сотрудников заразились коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Как уточнил Лисовец, среди них более 14 тыс. медиков работали в городских учреждениях, а остальные — в федеральных. «Естественно, заболевших медицинских работников больше, но часть из них могла инфицироваться (как и другие жители города) где угодно», — добавил он.
Также официально признано, что 55 петербургских медиков умерли после заражения коронавирусом на рабочем месте. По каждому известному случаю правительство города проводит расследование, чтобы никто из родственников умерших медицинских работников не остался без помощи, подчеркнул Лисовец.
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