В Петербурге более 16 тысяч медиков заразились коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей

Как уточнил Лисовец, среди них более 14 тыс. медиков работали в городских учреждениях, а остальные — в федеральных. «Естественно, заболевших медицинских работников больше, но часть из них могла инфицироваться (как и другие жители города) где угодно», — добавил он.