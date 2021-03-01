3. Не фотошопит результаты своих работ

Instagram-популярность некоторых косметологов связана с тем, что они не стесняются фотошопить результаты работ. Чтобы не попасться на уловку фейстьюна, ищите на странице видеоконтент — увеличить губы или вытянуть скулы на видео пока невозможно. Ориентируясь на фоторезультаты, не забывайте, что они не могут достоверно передать важнейший эффект косметологических процедур — улучшение качества кожи.

4. Объясняет, на каком оборудовании будет проводиться процедура

Поддельными бывают не только препараты, но и аппараты — и то, что названо LPG-системой или лазером Candеla в рекламном посте клиники, может вовсе ими не являться. Потому что далеко не все могут позволить себе закупку медицинского оборудования стоимостью в несколько миллионов рублей. Да, вам могут предлагать аналоги, но нельзя выдавать одну установку за другую. Так что если вы планируете проходить курс аппаратных процедур, узнайте у врача, на чем именно он работает.