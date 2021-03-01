Каждый год в ряды косметологов вступают сотни выпускников медвузов, а Instagram и вовсе заполнен предложениями по увеличению губ и скул от специалистов без образования. «Собака.ru» собрала 12 важных советов для тех, кто находится в поиске врача мечты и не хочет рисковать своим единственным лицом.
1. Косметолог имеет медицинское образование, работает в лицензированной клинике
Главное требование к врачу — высшее медицинское образование, а также сертификаты по дерматовенерологии и косметологии. При малейшем сомнении не стесняйтесь спрашивать дипломы: в эпоху расцвета «серой косметологии» такая просьба не должна никого обижать — разве что инстаспециалиста без образования. Если вы обращаетесь в ноунейм-клинику, стоит проверить и наличие медицинской лицензии. И, конечно, компетентный врач никогда не работает на дому — даже в «качестве исключения».
Дина Радченко
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Туристской»
Образование первостепенно, ведь косметология состоит из серьезных вмешательств — процедур, подразумевающих нарушение кожных покровов, изменение и перемещение объемов лица. Обращаясь в крупную и авторитетную клинику, вы получаете большую уверенность в квалификации врачей — там очень тщательно отбирают и проверяют специалистов.
2. Не предлагает вам подозрительно низкий прайс
Низкий прайс-лист должен не привлекать, а настораживать. Цена за процедуру складывается из двух составляющих — стоимость препарата и квалификация врача. Препарат, который легально ввезен в Россию и имеет все сертификаты, априори не может быть дешевым. А хороший косметолог никогда не останавливается на достигнутом, продолжая обучение и осваивая новые технологии — конечно, это отражается и на стоимости.
Анна Ульяницкая
врач-косметолог, дерматовенеролог клиники красоты «Академия Ирины Хрусталевой»
К нам за экспертной помощью часто направляют петербуржцев с осложнениями после некачественных процедур. Ситуации бывают разные: это и несертифицированные филлеры, и введение масляных растворов вместо приличных биоревитализантов. Реабилитация после такого «ухода за лицом» может длиться до 6–12 месяцев, а ее стоимость в разы превосходит экономию, которой хотели добиться пациенты.
3. Не фотошопит результаты своих работ
Instagram-популярность некоторых косметологов связана с тем, что они не стесняются фотошопить результаты работ. Чтобы не попасться на уловку фейстьюна, ищите на странице видеоконтент — увеличить губы или вытянуть скулы на видео пока невозможно. Ориентируясь на фоторезультаты, не забывайте, что они не могут достоверно передать важнейший эффект косметологических процедур — улучшение качества кожи.
4. Объясняет, на каком оборудовании будет проводиться процедура
Поддельными бывают не только препараты, но и аппараты — и то, что названо LPG-системой или лазером Candеla в рекламном посте клиники, может вовсе ими не являться. Потому что далеко не все могут позволить себе закупку медицинского оборудования стоимостью в несколько миллионов рублей. Да, вам могут предлагать аналоги, но нельзя выдавать одну установку за другую. Так что если вы планируете проходить курс аппаратных процедур, узнайте у врача, на чем именно он работает.
Дарья Лукина
врач-косметолог клиники высшей категории «ГрандМед»
Приведу классический пример: многие клиники для ультразвуковой SMAS- подтяжки лица используют не известную всем Ulthera, а более дешевые корейские аналоги. Это не катастрофично, если аппарат имеет все сертификаты, а вы поставлены в известность, на каком именно оборудовании проводится процедура и какой эффект вас ждет. С вами должны быть максимально честны, иначе нет смысла продолжать такое лечение.
5. Ухаживает за лицом, но не перебарщивает
Если вы стремитесь к естественным изменениям, обратите внимание, на то, как выглядит сам косметолог. Обилие филлеров на лице должно насторожить: возможно, у врача развилась профдеформация и с пациентами он приходит к подобным результатам.
6. Проводит максимально подробную консультацию
Чтобы получить представление о профессионализме косметолога, запишитесь не на процедуру, а на консультацию. Если после опроса друзей и ресерча в Instagram у вас есть сразу несколько кандидатур — это нормально. Потратьте время на 2–3 консультации: во- первых, вы соберете больше экспертных мнений о себе, во-вторых, почувствуете, с кем из врачей произошел тот самый «мэтч».
Грамотная первичная консультация порой занимает больше часа: врач должен тщательно собрать анамнез, запечатлеть лицо пациента на фотопротоколе, составить стратегию лечения, дать подробные рекомендации по домашнему уходу за кожей.
7. Не критикует, а объясняет причины и предлагает решения
При общении с косметологом у вас не должно возникать стыда за возрастные изменения или недостаточный уход за кожей — критика вашего лица на консультации совершенно неуместна. Диалог должен быть конструктивным: врач объясняет конкретные причины ухудшения качества кожи или изменения овала лица и предлагает конкретные варианты решения проблем. Они могут не совпасть с вашими представлениями о необходимых бьюти-процедурах — и это нормально.
Анна Ульяницкая
врач-косметолог, дерматовенеролог клиники красоты «Академия Ирины Хрусталевой»
Допустим, у вас есть конкретный запрос — вы хотите избавиться от носогубной складки с помощью филлеров. Для начала врач должен доступно объяснить вам реальную причину формирования складки — действительно ли это морщина, нуждающаяся в заполнении, или все дело в нависании щеки, утратившей свой объем. Во втором случае корректировать носогубную складку филлерами совершенно нецелесообразно — это пустая трата времени и денег.
8. Рассказывает о возможных рисках процедур
Перед проведением процедуры косметолог должен честно рассказать вам про реабилитационный период и возможные осложнения. Некоторые процедуры — например, коррекция носа филлерами — считаются особо сложными и рискованными, и про все их минусы вы тоже должны узнать в самом начале.
Наталья Маневская
дерматолог-косметолог Института красоты ГАЛАКТИКА
В работе с лицом на первом месте должна быть безопасность — вы максимально защищаете себя от побочных эффектов косметологии, обращаясь к врачу с необходимой квалификацией и в проверенную клинику. В то же время важно понимать, что любые инъекции на лице являются вмешательствами высокого риска: это сложная анатомическая зона, с индивидуальными особенностями сосудистой сети у каждого человека. И, чтобы оценить эффективность процедуры и результаты у пациента после объемных коррекций, я всегда приглашаю на дополнительный осмотр.
9. Работает в клинике, где представлено множество технологий
В авторитетных петербургских клиниках представлены десятки косметологических технологий — инъекционных и аппаратных. Такое количество оборудования закупается не ради медицинского престижа, а для решения разных эстетических задач. При выборе косметолога обращайте внимание на врачей, которые работают в клиниках с большим выбором процедур.
Диана Радченко
главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Туристской»
Это крайне важный пункт: оснащенность клиники позволяет врачу подбирать нужную технологию и аппарат, исходя из индивидуальных особенностей пациента. А не подгонять план лечения под имеющееся оборудование. Еще один неоспоримый плюс крупных клиник — возможность консультации с врачами других специальностей и проведения дополнительных исследований.
10. Учитывает состояние вашего здоровья
Один из главных трендов в эстетической медицине — это комплексный и персонализированный подход. В идеале врач-косметолог должен анализировать причины внешних изменений и подбирать процедуры, учитывая состояние вашего здоровья. Поэтому не удивляйтесь, если вас направят на консультацию к смежным специалистам — эндокринологу, гинекологу или гастроэнтерологу и попросят сдать анализы крови. В некоторых клиниках Петербурга стратегию лечения выстраивают с помощью генетического тестирования — это не просто очередное ноу-хау, а реальная возможность узнать, как ваш организм отреагирует на объемные коррекции гиалуроновой кислотой или лазерную шлифовку.
11. Составляет понятный план лечения
В соответствии с вашими пожеланиями врач должен предложить конкретный план процедур — и программу-максимум, и минимум, с которого важно начать для решения конкретной проблемы. Если вы понимаете, что не готовы к серьезным денежным вложениям, честно обсудите это с врачом и попросите предложить доступные альтернативы.
Наталья Маневская
дерматолог-косметолог Института красоты ГАЛАКТИКА
Именно грамотное планирование лечения отличает хорошего косметолога от того, кому хочется сделать с лицом пациента хотя бы что-то. В зависимости от вашего запроса и финансовых возможностей врач должен обозначить срок, за который вы сможете достигнуть результата, и чек-пойнты — точки, которые укажут на эффективность работы с лицом или телом. Специалист высокого класса (который чаще всего имеет плотную запись) не будет предлагать лишних услуг и понятно объяснит вам, какие из процедур в лечебном плане необходимые, а какие — факультативные.
12. Не теряет с вами связи после процедуры
Если вы читали истории про «серых косметологов», то знаете, что в ответ на жалобы пациентов просто блокируют во всех мессенджерах. В нормальной косметологии игнора быть не должно: узнайте у врача, как поддерживать с ним связь и по каким вопросам обращаться.
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