«Мы рассчитываем, что иммунитет, который обеспечивается после иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона», будет действовать на протяжении 12 месяцев», — заявил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Длительность защиты препарата планируется отслеживать через изучение иммунитета в определенные промежутки времени. В первую очередь у 100 первых добровольцев, участвовавших в первой и второй фазе клинических исследований. «Крайняя точка будет приходиться на 18 мая — девять месяцев после первой иммунизации добровольцев. Тот срок, когда мы будем проводить исследования поствакцинального иммунитета», — отметил Максютов.

Уже доказана эффективность «ЭпиВакКороны» против «британского» штамма коронавируса. Теоретический анализ также свидетельствует о том, что препарат будет защищать от южноафриканской и бразильской мутаций.

Россияне старше 60 лет смогут начать прививаться вакциной уже до конца февраля. «Я уверен, что уже до конца февраля добровольцам и жителям РФ старше 60 лет вакцина будет доступна в рамках гражданского оборота», — резюмировал генеральный директор «Вектора».

В феврале центр «Вектор» планирует выпустить 500 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона», в марте — еще 1,5 миллиона с последующим увеличением до 5 миллионов доз в месяц. Производство осуществляется непосредственно в центре «Вектор», а также на площадках двух индустриальных партнеров.

Возможность экспорта вакцины будет рассмотрена после того, как удастся обеспечить потребность в препарате среди россиян. «Приоритетом для нас является обеспечение защитой граждан Российской Федерации, при удовлетворении данных потребностей мы, конечно, будем рассматривать вариант экспорта», — добавил Максютов.